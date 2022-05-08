В Алдане встретили Эшелон Победы

8 мая с 10.30 на вокзал города Алдана начали прибывать гости. Люди разных возрастов и профессий пришли встретить главный поезд — поезд Победы.

До его прибытия на привокзальной площади можно было увидеть ретро-автомобили, которые регулярно участвуют в ретро-пробеге по городу Алдану. Любой желающий мог сфотографироваться на фоне или за рулем военной машины.

В рамках Акции «Эшелон Победы» также состоялась торжественная передача литературной газеты «Родник», которая выпускается «Межпоселенческой центральной районной библиотекой им. Н.А.Некрасова». Из рук директора библиотеки Натальи Речистер начальник вокзала Ольга Брунова приняла 100 экземпляров военно — патриотического номера газеты для распространения среди пассажиров. Примечательно, что авторами газеты «Родник» являются только жители алданского района, которые много лет состоят в «Клубе писателей».

Ровно в 11 часов 30 минут, точно по расписанию, раздался приветственный гудок прибывшего поезда Победы, которому отдали честь юные армейцы.

Сегодня «Эшелон Победы» прибыл в Алдан в седьмой раз. Организаторами акции являются Администрация Алданского района, Администрация г. Алдана и Акционерная компания «Железные дороги Якутии».

С каждым годом Акция становится более значимой и символичной. На привокзальной площади собрались порядка двух сотен человек. Из вагона «теплушка» вышли молодые солдаты, в роли которых, выступили артисты алданского ТЮЗа.

На митинге с наступающим праздником Победы гостей поздравили глава алданского района Александр Шестопалов, мэр Алдана Александр Бугай поблагодарил компанию «Железные дороги Якутии» за активное участие во Всероссийской акции «Эшелон Победы», а заместитель генерального директора по кадрам и социальному развитию АО «АК «ЖДЯ» Владимир Мирошник, призвал всегда помнить тех, кто совершил боевой и трудовой подвиг, приближая День Победы, и гордится героями. К поздравлениям присоединились Благочинный алданского округа иеромонах Макарий (Золотавин) и военный комиссар алданского района Евгений Петунин.

Вокальный ансамбль «ЖДЯ» разбавил торжественную часть программы попурри военных песен, в очередной раз перед зрителями выступил танцевальный коллектив «Шармант», а так же спел, всем знакомые, военные песни специально приглашенный гость — лауреат Всероссийских и международных конкурсов, солист Московского музыкально-Драматического театра — Вадим Панфилов.

В 12.00 Владимир Мирошник дал команду «По вагонам» и «Эшелон Победы» отправился по знакомому маршруту. По пути следования его встретили в Нижнем Куранахе — глава поселка Александр Усенко и творческий коллектив ДК «Металлург, а в Томмоте — Глава города Александр Самарский.

В завершение торжественной программы состоялось показательное выступление Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия города Алдана.