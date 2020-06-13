В Алдане ведутся работы по ямочному ремонту дорог

После затянувшейся дождливой погоды Ассоциация строителей АЯМ возобновило работы по восстановлению поврежденного асфальтового покрытия, которые проводятся в рамках действующих контрактов и соглашений, заключенных с администрацией МО «Город Алдан».

Проведение ямочного ремонта – наиболее быстрый и экономичный метод, применяемый в тех случаях, когда необходимо устранить незначительные повреждения дорожного покрытия. Локальная очистка и подготовка участков в местах трещин, ям или выбоин производится без использования громоздкой спецтехники и занимает небольшое количество времени.

«В этому году, руководством предприятия принято решение об усилении специализированного дорожного парка, на днях должен приступить к работе ещё один автогрейдер. Автомобильные дороги постоянно нуждаются в ремонте и обновлении: отсыпка, грейдирование, ямочный либо капитальный ремонт асфальтового покрытия, нанесение разметки. Контроль за проведением работ осуществляют общественники и лично глава города Алдан Александр Бугай. Наряду с другими значимыми проектами по благоустройству, мы должны вместе сделать наш город ещё ярче и краше — прокомментировал работы первый заместитель исполнительного директора Дмитрий Бузов.

Справка:

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в республике по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станции Нижний Бестях, Томмот, Алдан, имеющий длительный опыт работы (29 лет) и солидную деловую репутацию. Является одним из градообразующих предприятий Алданского и Мегино-Кангаласских районов Республики Саха (Якутия). При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях, одним из ключевых этапов является перевозка грузов водным транспортом через реку Лена.