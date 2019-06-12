В Алдане в честь Дня России состоялся велопробег

Традиционным велопробегом встретили алданцы утро Дня России. Это пятая по счету акция в честь июньского государственного праздника. Организаторами ее на протяжении всех этих лет являются администрация муниципального образования «Алданский район» и Алданское линейно-производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром-трансгаз Томск».

Если на старт первого велопробега вышли 47 участников, то сегодня 325 велосипедистов совершили марш-бросок с центральной улицы Алдана на 42 километра по федеральной трассе А-360 «Лена» к югу от районного центра.

Помимо сотрудников Алданского ЛПУМГ ООО «Газпром-трансгаз Томск» это спортсмены-любители из группы компаний «Паритет», АО «Селигдар», «Железных дорог Якутии», районной администрации, налоговой инспекции и народного суда, филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети», Алданского отделения Сбербанка России, центра спортивной подготовки лыжников, учащиеся школы углубленных изучением отдельных предметов и школы № 5 п. Ленинского, участники общественных организаций. В путь отправлялись целыми семьями, поучаствовать в велопробеге вместе с родителями смогли даже совсем крохи – в специальных устройствах.

Пробег длился более трех часов. В пути были предусмотрены остановки для отдыха, а кроме того, велосипедисты стали участниками флешмоба, создав изображение российского триколора. На финише акции исполняющий обязанности директора, главный инженер Алданского ЛПУМГ ООО «Газпром-трансгаз Томск» Андрей Козлов поздравил алданцев с праздником и поблагодарил всех участников велопробега, а также вручил сладкий приз – огромный пирог велосипедистам группы компаний «Паритет», самой многочисленной команде участников.