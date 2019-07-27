В Алдане торжественным митингом отметили отправление «первого пассажирского»

Совсем скоро на станции Нижний Бестях жители республики встретят первый пассажирский поезд. А накануне в Алдане торжественным митингом отметили отправление его к центру Якутии. Митинг состоялся вечером 26 июля на привокзальной площади. Участниками этого без преувеличения исторического для республики события стали жители района, семьи железнодорожников, транспортных строителей, ветераны БАМа и АЯМа.

Почетными гостями праздника были государственный советник Республики Саха (Якутия) Вячеслав Штыров, Герои Социалистического Труда Иван Варшавский, Леонид Казаков, советник генерального директора инжиниринговой корпорации «Трансстрой» Александр Дудников.

Заместитель генерального директора АО «АК «Железные дороги Якутии» Владимир Магдич пожелал пассажирам приятного пути и отметил: «К этим событиям мы шли очень долго, прикладывая максимальные усилия для строительства железной дороги, для приведения ее в готовность к постоянной эксплуатации».

Новое железнодорожное полотно свяжет столицу Якутии с железнодорожной сетью всей страны. Железные дороги называют транспортными артериями государства, это важнейшее звено транспортной инфраструктуры страны. О том, что для Якутии пуск железнодорожного движения – «это целая революция», так как введение в эксплуатацию позволит разрешить проблемы завоза грузов, что это событие открывает новые перспективы для железнодорожного строительства на северо-востоке нашей страны в своем выступлении перед алданцами говорил Вячеслав Штыров.

— Сегодня светлый, радостный, праздничный день. Он войдет в историю не только нашей республики, но и Российской Федерации, потому что отправление пассажирского поезда по нашей Амуро-Якутской автомобильной дороге означает, что дорога готова к эксплуатации, что она будет служить нашей стране, республике, народу, — подчеркнул Вячеслав Анатольевич.

Государственный советник также отметил, что огромная заслуга в сегодняшнем событии принадлежит трудовым коллективам транспортных строителей. Он поблагодарил всех, кто причастен к строительству железной дороги до Нижнего Бестяха, особо отметив их мужество, упорство и волю.

Иван Варшавский приветствовал алданцев от имени центрального участка БАМа г. Тынды и выразил надежду, что станция Нижний Бестях – это не конец пути, что дорога будет строиться дальше и якутянам «предстоит продолжать путь, который мы начинали».

По традиции торжественный день – повод вручить награды сотрудникам за добросовестный труд и выдающиеся успехи. Грамотой правительства РС (Я) на торжественном мероприятии в честь отправления первого пассажирского поезда к столице республики награждена Татьяна Мокеева, начальник отдела труда и заработной платы АО АК «ЖДЯ», благодарность правительства РС (Я) вручена Сергею Баженову, дежурному по станции АК «ЖДЯ». Приказом Минтранса РС (Я) за особый вклад, направленный на повышение эффективности работы железнодорожного транспорта республики нагрудным знаком «Почетный работник железнодорожного транспорта» награжден Владлен Максимов, старший электромеханик СЦБ. Железнодорожникам были вручены грамоты, благодарственные письма министерства транспорта республики, а также главы Алданского района и мэра г. Алдана. Сотрудники компании, ветераны отрасли удостоены благодарности генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД», на торжественном митинге были вручены почетные грамоты «РЖД», памятные юбилейные медали «45 лет БАМ». Герой Соцтруда, в годы строительства Байкало-Амурской магистрали бригадир комплексной бригады СМП «Ленабамстрой» Леонид Казаков вручил памятную медаль «100 лет со дня рождения первого начальника Главбамстроя К.В. Мохортова» государственному советнику РС (Я) В. Штырову.

Шухрат Ташкулатов, который 15 лет назад, будучи молодым специалистом, выпускником Дальневосточного университета путей сообщения, вел первый пассажирский поезд, отправившийся до ст. Томмот. А ныне начальник локомотивной службы «Железных дорог Якутии» вручил памятные маршрутные листы локомотивным бригадам, которые сегодня ведут праздничный поезд с почетными пассажирами до ст. Нижний Бестях Юрию Пыльцыну и Андрею Москвитину, Руслану Черниговскому и Оледжону Бобоеву.

В 19.23 гудок локомотива оповестил участников митинге об отправлении первого пассажирского поезда от станции Алдан к станции Нижний Бестях.