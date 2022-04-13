В Алдане совершен наезд на 8-летнюю девочку. Водитель оставил место ДТП

В ходе проверки предварительно установлено, что 13 апреля в 13:10 дня 55-летний водитель управляя автомобилем Тойота Ист при выезде с прилегающей территории школы мкр. Солнечный гор. Алдан на ул. Спортивную при повороте на правую сторону не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода – девочку 8 лет, после оставил место дорожно-транспортного происшествия.

В результате происшествия девочка была доставлена в приемный покой Алданской ЦРБ, где после осмотра врачом поставлен диагноз: ушиб обоих бедер, назначено школьнице амбулаторное лечение.

По оперативным действиям сотрудников ГИБДД водитель и его автомобиль были разысканы.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что оставление места ДТП является одной из наиболее распространенных ошибок водителей. По закону такое нарушение влечет за собой лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток (ч.2 ст.12.27 КоАП РФ).



