В Алдане состоялся общегородской бал

Традиционный общегородской бал «Выпускник Золотого Алдана» состоялся в прошлую пятницу, 21 июня, в районном центре. Вместе со вчерашними одиннадцатиклассниками учебных заведений г. Алдана в торжественной церемонии приняли участие выпускники школ № 5 п. Ленинского и № 10 п. Лебединого. К слову, в школе Ленинского в этом году был один из самых маленьких выпускных классов: в 2019-м окончили учебное заведение всего шесть ребят и девушек. А самый многочисленный состав выпускников – в школе № 1, ее стены покинули 46 юных алданцев, два 11-х класса проводили во взрослую жизнь классные руководители Ольга Викторовна Салимова и Татьяна Фаритовна Колесникова.

Около 3 тысяч проведенных в школе дней, порядка 20 000 звонков, прозвучавших за одиннадцать лет, — такова арифметика незабываемой школьной поры. У бала выпускников свои и незыблемые традиции: парад виновников торжества, вальс, который готовит каждый класс, добрые пожелания и напутственные слова. Поздравляли выпускников глава города А. Л. Бугай, директор алданской гимназии М. И. Витевская, классный руководитель 11 класса СОШ с УИОП Т. А. Федо, председатель родительского комитета гимназии г. Алдана А. В. Калмыков.

Первый заместитель главы МО «Алданский район» Расиль Гарафиевич Халиуллин обратился к ребятам с призывом помнить о том, что их знания и внутренний стержень формировались именно в годы учебы в школе.

«Сегодня вы стоите на пороге большой самостоятельной жизни. Я уверен, что каждый из вас с честью, достоинством и гордостью будет идти по жизни. Я хотел бы, чтобы вы никогда не забывали свою родную школу, своих друзей и учителей, чтобы вы гордились своей школой, своим уютным, красивым и самобытным Алданским районом, чтобы вы всегда знали, что в вас здесь верят, вас здесь ждут. Мы уверены, что будущее принадлежит именно вам», — сказал он.

Вместе со своими повзрослевшими ребятами в этот день прошли в торжественном параде выпускных классов опытные и совсем молодые классные «мамы»: Татьяна Ивановна Чиркова, Ирина Николаевна Базыльчук, Лариса Александровна Рачковская, Галина Алексеевна Янькова, Татьяна Анатольевна Федо, Елена Алексеевна Григорьева. Сколько веселых, трогательных, волнительных моментов школьной поры этих красивых юношей и цветуших девушек пронеслось перед их глазами! Как внимательно и ласково смотрели они на ребят, стоящих на пороге взрослой жизни.

Выпускной бал – это хороший повод для подведения итогов того, как прошел этот год для той или иной школы в целом. О каждой есть что сказать. Так, школа с углубленным изучением отдельных предметов празднует в 2019-м тройной юбилей: 95-тилетие образования Дома пионеров, 25-тилетие создания школы на базе ЦДТ, 10-тилетие присвоения статуса школы с углубленным изучением отдельных предметов.

В 2018-2019 учебном году учащиеся Алданского лицея заняли 27 призовых мест в муниципальном этапе предметных олимпиад. Высоких достижений добились лицеисты по направлению российского движения школьников. «Республика лицей» стала лучшей командой «РДШ-2019» в республике и награждена путевками на зимний фестиваль движения. Клуб лицея «Патриот» стал победителем республиканской военно-спортивной игры «Снежный барс – 2019».

Старшеклассники алданской гимназии приняли участие в Международной научной выставке, Международных интеллектуальных играх в г. Якутске, становились финалистами международного конкурса по спортивному пилотированию аэродронов в г. Сеуле, дважды стали призерами Всероссийских научных конференций и конкурсов в Санкт-Петербурге и Владивостоке, победителями и призерами республиканских НПК и конкурсов, стали призерами республиканского этапа федерального конкурса научно-технических проектов «Большие вызовы».

В девятой школе работает ресурсный центр «Школьный бизнес-инкубатор», на базе которого проходят районные мероприятия, готовящие детей к выбору будущей профессии. На память школе, которая не так давно находится в новом здании с большой прилегающей территорией, одиннадцатиклассники этого года заложили «Аллею выпускников».

В этом году учащиеся алданской гимназии, школ № 1 и 2 стали призерами первых Международных зимних игр «Дети Азии» на Сахалине.

«Чему, чему свидетели мы были!» — писал своим друзьям по царскосельскому лицею Александр Пушкин, 220-летие которого отмечали мы в этом году. А наши выпускники могут, не скромничая, заявить: «Именно мы были участниками больших событий в жизни региона и страны!» Среди них Анжела Брянская — бронзовый призер Международных спортивных игр «Дети Азии – 2016», чемпионка Якутии по самбо и дзюдо, трехкратная чемпионка Дальневосточного турнира по самбо, чемпионка всероссийского турнира по дзюдо. Никита Симонов — мнокократный чемпион и призер Первенства Якутии и ДФО по легкой атлетике, сильнейший в республике прыгун в высоту, один из лучших прыгунов в длину в республике и в соревнованиях по якутским прыжкам. Вадим Шамотайлов — действительный член Малой академии наук РС (Я), победитель республиканского конкурса учащихся «Ученик года — 2018», призер Дальнего Востока по лыжным гонкам. Ксения Стуканева — мнокократный призер РС (Я) по лыжным гонкам, призер спартакиады РС (Я) по сноубордингу, член сборной республике по биатлону, обладатель золотого знака ГТО. Знак Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» высшей пробы имеют также выпускники 2019-го года Владислав Варушин и Владислав Метелев.

Руководитель Департамента образования Алданского района Елена Ивановна Хрущ, поздравляя выпускников, назвала ребят, получивших высокие баллы Единого госэкзамена. Выпускник нижнекуранахской гимназии Андрей Саранчин показал лучший результат в районе по трем самым непростым предметам: по физике и русскому языку у него по 98 баллов, математике профильного уровня – 96 баллов. Екатерина Комова (гимназия г. Алдана) и Луиза Марфусалова (школа № 20) получили по 77 баллов на ЕГЭ по истории, Анастасия Кирюхина из школы № 4 на экзамене по химии набрала 89 баллов. Свыше 90 баллов по русскому языку — у Алексея Ураскина (Алданский лицей), Юлии Мецлер (школа № 1), Марии Черных (гимназия п. Нижний Куранах), Анастасии Таратынко и Артема Шрамко (школа № 6).

21 выпускнику 2019 года во время бала «Выпускник Золотого Алдана» были вручены благодарственные письма главы города и золотые изделия за успехи в учебе, значительные достижения в спорте и научной работе, активное участие в общественной жизни. Торжественная церемония чествования отличившихся ребят и их родителей – еще одна добрая традиция общегородского выпускного бала. Столь же неотъемлемыми стали в день этого праздника зажигательный флешмоб и возложение цветов к Обелиску Славы в благодарность прадедам за мирное небо и в память о тех, кто навсегда остался юным, защищая страну в годы Великой Отечественной.

В 23 учебных заведениях Алданского района чествовали выпускников в минувшие выходные, а в образовательных организациях Нижнего Куранаха вечера прощания со школой состоялись посреди нынешней рабочей недели — 25 и 26 июня. В 2019 году стены алданских общеобразовательных организаций покинули 264 выпускника, 15 ребят окончили школы с медалью «За особые успехи в учении».