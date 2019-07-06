В Алдане состоялся митинг, посвященный ветеранам БАМа

Сегодня в 11 часов со станции Нижний Бестях на станцию Алдан прибыл праздничный поезд Акционерной компании «Железные дороги Якутии» с ветеранами БАМа и АЯМа, которые едут на торжественные мероприятия, посвященные 45-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Здесь к бойцам отрядов «Якутский комсомолец» и «Юность Якутии» присоединились бамовцы и аямовцы из «ЖДЯ» и организаций транспортных строителей.

В 12 часов на привокзальной площади станции Алдан, перед отправлением специального юбилейного поезда до Нерюнгри, состоялся торжественный митинг .

С приветственным словом к ветеранам обратился советник генерального директора Инжиниринговой корпорации «Трансстрой», Заслуженный строитель России, Почетный транспортный строитель РФ, кавалер ордена «Полярная звезда» Александр Дудников. Он поздравил своих соратников с замечательным юбилеем и со сдачей в постоянную эксплуатацию участка Томмот – Нижний Бестях. Торжественный пуск пассажирского движения состоится 27 июля, а 29 июля со станции Нижний Бестях отправится первый регулярный пассажирский поезд. Пока поезда будут ходить через день по нечетным числам.

«Приход железной дороги в новые регионы — это сравни географическому открытию, потому что есть такое понятие, как экономическая география, и, когда мощнейший вид транспорта приходит в регион, то конечно, регион преображается. И вот подобные преобразования легли на нашу с вами жизнь, на нашу историю, В жизни каждого из нас БАМ сыграл огромную роль. И сколько мы живем, мы хотим, чтобы в жизни наших детей было нечто подобное. Потому что, то становление гражданское, та гражданская позиция, которая была на БАМе, та забота государства, те беспрецедентные льготы, которые были даны для строителей, они получили государственную отдачу. Новые города Северобайкальск, Тында, Ургал, Нерюнгри, новые дороги, новые регионы, наш знаменитый Южно-Якутский территориально- производственный комплекс.

К сожалению, это единственный производственный комплекс, который был развит на всем протяжении БАМа, но какую отдачу он дал, вывозя экспортный уголь. Мы все помним, какие темпы мы обеспечивали: в 1977 году железная дорога пришла в Беркакит, а 1979 году мы с вами уже отправили первый эшелон с нерюнгринским углем и все это пошло в копилку государства. БАМ выполнил серьезную задачу по укреплению обороноспособности страны. БАМ — это первая весточка развития огромного региона: 3200 км – это такой был объем прирощенной территории, которая была подготовлена к освоению и мы видим, как этим, к сожалению, не в полном объеме за прошедшее время воспользовались, а сегодня обернулись к БАМу, к Транссибу и наша железная дорога Беркакит – Томмот – Якутск (Нижний Бестях) в этом году введена в постоянную эксплуатацию, и все это начнет давать огромную отдачу» — отметил в своем выступлении Александр Николаевич.

«Российское государство сейчас постоянно обращается к теме БАМа, потому это настолько мощный положительный пример для всей страны, для молодежи, что оттуда можно черпать и черпать» — подчеркнул Александр Дудников .

Завтра вагоны ЖДЯ в Нерюнгри прицепят к эстафетному юбилейному поезду, который отправится в Тынду, где 7 июля пройдут торжественные мероприятия, посвященные 45-летию БАМа.