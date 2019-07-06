АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
18
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  63.58
 71.66
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
06.07.2019, 21:02
Погода
Ветер и дождь — погода в Якутске на завтра
06.07.2019, 20:38
Культура & Образование
«Москва! Встречай шестую студию»
06.07.2019, 20:36
Общество
В Алдане состоялся митинг, посвященный ветеранам БАМа
06.07.2019, 20:34
Культура & Образование
Анонс
АГИКИ приглашает на ярмарку для абитуриентов и выпускников » Профориентация -2019″.
06.07.2019, 16:53
Общество
Казачьи забавы и удаль молодецкая…
06.07.2019, 16:23
Спорт
Сардана Трофимова лучшая!
06.07.2019, 15:07
Общество
Иван Купала 2019: традиции и что нельзя делать
06.07.2019, 15:01
Экология
Анонс
Запуск экомарафона
06.07.2019, 14:57
Экология
В Якутии обнаружены фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»
06.07.2019, 14:55
Политика
Медведев поддержал предложения политической конференции Партии
06.07.2019, 14:08
Происшествия
Скандал
Якутского борца засудили на чемпионате России
06.07.2019, 13:22
Политика
В «Единой России» введут новые требования для желающих участвовать в праймериз
06.07.2019, 13:19
Происшествия
Военная часть прокомментировала сообщение о гибели якутских призывников
06.07.2019, 12:28
Общество
Ветераны БАМа выехали на праздничные мероприятия
06.07.2019, 12:01
Происшествия
Фотофакт
Возле элитного дома Якутска найдены два тела
06.07.2019, 11:21
Официально
Автодорога до села Амга находится в удовлетворительном состоянии
06.07.2019, 11:10
Якутия
Глава Якутии посетил парк в Нерюнгри
06.07.2019, 10:50
Политика
Айсен Николаев пригрозил улусам
06.07.2019, 10:46
Происшествия
В Якутии произошло 7 пожаров
06.07.2019, 8:58
Политика
Шаман Александр Габышев проведет митинг в Чите
06.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Суббота 6 июля 2019
05.07.2019, 23:57
Финансы
Россельхозбанк увеличит вложения в АПК Смоленской области
05.07.2019, 21:10
Происшествия
В Нюрбинском районе возбуждено уголовное дело
05.07.2019, 21:00
Официально
начались рейды ГАИ
05.07.2019, 18:26
Происшествия
Следователями направлено в суд уголовное дело по факту хищения топлива
05.07.2019, 17:55
Спорт
У стрелков определилась десятка лидеров
05.07.2019, 17:48
Общество
На автодороге «Амга» опять размыло дорогу
05.07.2019, 17:42
Экология
В Якутии начались поиски отделяемых частей ракеты «Союз»
05.07.2019, 17:40
Общество
Некролог
Союз строителей Якутии выражает соболезнования
05.07.2019, 17:31
Якутия
Илья Чукалин рассказал о тонкостях получения президентского гранта
05.07.2019, 17:20
Общество
Некролог
Союз строителей Якутии соболезнует
05.07.2019, 17:15
Экология
Природные пожары в Верхоянском улусе сведут до минимума
05.07.2019, 17:02
Происшествия
Резонанс
Ситуация с Мохсоголлохским детским домом: счастливый конец
05.07.2019, 16:52
Спорт
Александр Моедо – возможно, лучший из серебряных призеров
05.07.2019, 16:50
Якутия
В Якутии чествовали 100-летнюю долгожительницу 
05.07.2019, 16:38
Судебная хроника
Резонанс
В Якутии за педофилию осужден гражданин Узбекистана
05.07.2019, 16:23
Происшествия
В одном из автобусов Якутска поймали карманника
05.07.2019, 16:16
Происшествия
Работник автосервиса проявил излишнее рвение
05.07.2019, 16:10
Общество
Речники открыли мемориальную доску Н.Н.Слабожанину
05.07.2019, 15:57
Светская хроника
Фотофакт
Эксклюзив
Главная блондинка эстрады презентовала новый клип
05.07.2019, 15:42
Экономика
СК «Стерх» представляет победителей предыдущих акций
05.07.2019, 15:36
Погода
Прогноз погоды на завтра
05.07.2019, 15:17
Общество
В Жатае установлен памятный камень капитану Михаилу Спиридонову
05.07.2019, 15:07
Культура & Образование
Интервью
Я всегда ищу в своих картинах «луч» – художник Владимир Листровой
05.07.2019, 14:50
Спорт
Фотофакт
Превозмогая боль! Томпонец спас свою команду несмотря на травму
05.07.2019, 14:45
Общество
Юные северяне обсудили недетские вопросы с депутатом Госдумы
05.07.2019, 14:39
Спорт
Легкоатлет Артем Бурцев завоевал еще одно золото
05.07.2019, 14:22
Общество
Прокуратура взялась за детские площадки
05.07.2019, 14:13
Красота & Здоровье
Летучий вирус: как уберечься от кори
05.07.2019, 14:00
Красота & Здоровье
Интервью
Как избавиться от «косточки на ноге»?
05.07.2019, 13:30
Экономика
Сахатранснефтегаз: летом объекты газоснабжения готовим к отопительному сезону
05.07.2019, 13:00
Культура & Образование
Как поступить в ЯГСХА? Инструкция для родителей
05.07.2019, 12:50
Экономика
Речники возложили цветы к стеле «100-летия пароходства на Лене»
05.07.2019, 12:39
Происшествия
Якутянин подкинул чужой паспорт на место преступления
05.07.2019, 12:26
Спорт
Фотофакт
Сардана Авксентьева: Вы – надежда Якутска
05.07.2019, 12:10
Происшествия
Артистов обокрали во время ысыаха
05.07.2019, 11:57
Политика
Нацпроекты глазами людей
05.07.2019, 11:46
Спорт
Сотрудники «Саханефтегазсбыта» участвуют в VII Спортивных играх народов Якутии
05.07.2019, 11:38
Спорт
Программа
Что сегодня в программе Игр в Амге?
05.07.2019, 11:35
Экономика
В Томмоте начали чистить акваторию реки Алдан
05.07.2019, 11:21
Якутия
Айсен Николаев встретился с выпускниками MIT
05.07.2019, 10:57
Красота & Здоровье
Позитив
Алтайская сказка, или история о том, как Мама года стала Леди Евразии
05.07.2019, 10:48
Происшествия
«Очарованный» мошенницей житель Якутска лишился более 580 тысяч рублей
05.07.2019, 10:46
Спорт
Игры народов Якутии: Ветеран волейбола раскритиковал волейболистов
05.07.2019, 10:35
Путешествия
Следуй за мечтой вместе с Anex Tour!
05.07.2019, 10:22
Происшествия
В Якутии возбудили дело о невыплате зарплаты работникам типографии
05.07.2019, 10:16
Происшествия
Масштабы лесных пожаров в Якутии нарастают
05.07.2019, 10:10
Экономика
Энергетики Намского улуса — победители соревнований сетевого персонала
05.07.2019, 9:58
Происшествия
Трудный подросток попался на краже
05.07.2019, 9:45
Якутия
Фотофакт
Спортивные игры народов Якутии – это наша Олимпиада!
05.07.2019, 9:33
Общество
Егор Фролов поздравляет с 45-летним юбилеем начала строительства БАМа
05.07.2019, 9:21
Происшествия
Резонанс
Прокуратура о ситуации с Мохсоголлохским детским домом
Общество
6 июля 2019, 20:36
58

В Алдане состоялся митинг, посвященный ветеранам БАМа

Сегодня в 11 часов со станции Нижний Бестях на станцию Алдан прибыл  праздничный поезд  Акционерной компании «Железные дороги Якутии»  с ветеранами БАМа и АЯМа, которые едут на торжественные мероприятия, посвященные 45-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Здесь к бойцам отрядов «Якутский комсомолец» и «Юность Якутии» присоединились бамовцы и аямовцы из «ЖДЯ» и организаций транспортных строителей.

В 12 часов на привокзальной площади станции Алдан, перед отправлением специального юбилейного поезда  до Нерюнгри, состоялся торжественный  митинг .

С приветственным словом к  ветеранам обратился советник генерального директора Инжиниринговой корпорации «Трансстрой», Заслуженный строитель России, Почетный транспортный  строитель РФ, кавалер ордена «Полярная звезда» Александр Дудников. Он поздравил своих соратников с замечательным юбилеем и со сдачей в постоянную эксплуатацию участка Томмот – Нижний Бестях. Торжественный пуск пассажирского движения состоится 27 июля, а  29 июля со станции Нижний Бестях отправится первый  регулярный пассажирский поезд. Пока поезда будут ходить через день по нечетным числам.

 «Приход железной дороги в новые регионы —  это сравни географическому открытию, потому что есть такое понятие, как экономическая география,  и,  когда мощнейший вид транспорта  приходит в регион, то конечно, регион преображается. И вот подобные преобразования легли на нашу с вами жизнь, на нашу историю, В жизни каждого из нас БАМ сыграл огромную роль. И сколько мы живем,  мы хотим, чтобы в жизни наших детей было нечто подобное. Потому что, то становление гражданское, та гражданская позиция, которая была на БАМе, та забота государства, те беспрецедентные льготы, которые были  даны для строителей, они получили государственную отдачу. Новые города Северобайкальск, Тында, Ургал, Нерюнгри, новые дороги, новые регионы, наш знаменитый Южно-Якутский территориально- производственный комплекс.

К сожалению, это единственный производственный комплекс, который был развит на всем протяжении БАМа, но какую отдачу он дал, вывозя экспортный уголь. Мы все помним, какие темпы мы обеспечивали: в 1977 году железная дорога пришла в Беркакит, а 1979 году мы с вами уже отправили первый эшелон с нерюнгринским углем и все это пошло в копилку государства.  БАМ выполнил серьезную задачу по укреплению обороноспособности страны. БАМ — это первая весточка развития огромного региона:  3200 км – это такой был объем прирощенной территории, которая была подготовлена к освоению и мы видим, как этим, к сожалению, не в полном объеме за прошедшее время воспользовались, а сегодня обернулись к БАМу, к Транссибу и наша железная дорога Беркакит – Томмот – Якутск (Нижний Бестях) в этом году введена в постоянную эксплуатацию, и все это начнет давать огромную отдачу»  — отметил  в своем выступлении Александр Николаевич.

«Российское государство сейчас постоянно обращается к теме БАМа, потому это настолько мощный положительный  пример для всей страны, для молодежи, что оттуда можно черпать и черпать» — подчеркнул Александр Дудников .

Завтра вагоны ЖДЯ   в Нерюнгри прицепят к эстафетному юбилейному поезду, который  отправится в Тынду, где 7 июля пройдут торжественные мероприятия, посвященные 45-летию БАМа.

Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
06.07.2019, 12:01
Происшествия
Фотофакт
Возле элитного дома Якутска найдены два тела
06.07.2019, 11:21
Официально
Автодорога до села Амга находится в удовлетворительном состоянии
03.07.2019, 8:42
Политика
Эксклюзив
Удастся ли избежать деконсолидации общества в Якутске?
01.07.2019, 17:48
Происшествия
Фотографии смертельного ДТП в Якутии
02.07.2019, 16:30
Общество
Фотофакт
В Якутске закончился митинг на 1000 человек
01.07.2019, 17:44
Общество
Мэрия санкционировала митинг с целью изменения меры пресечения Георгию Карамзину
02.07.2019, 11:06
Судебная хроника
В Якутии вынесен приговор директору авиакомпании
03.07.2019, 0:19
Светская хроника
Эксклюзив
VIP: Национальный костюм
06.07.2019, 11:10
Якутия
Глава Якутии посетил парк в Нерюнгри
06.07.2019, 10:50
Политика
Айсен Николаев пригрозил улусам
05.07.2019, 9:04
Происшествия
Афера с землей раскрыта в Якутске
06.07.2019, 8:58
Политика
Шаман Александр Габышев проведет митинг в Чите
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Анонс
Культура & Образование
06.07.2019

АГИКИ приглашает на ярмарку для абитуриентов и выпускников » Профориентация -2019″.

Общество
06.07.2019

Казачьи забавы и удаль молодецкая…

Анонс
Экология
06.07.2019

Запуск экомарафона

Скандал
Происшествия
06.07.2019

Якутского борца засудили на чемпионате России

Происшествия
06.07.2019

Военная часть прокомментировала сообщение о гибели якутских призывников

Якутия
06.07.2019

Глава Якутии посетил парк в Нерюнгри

Политика
06.07.2019

Шаман Александр Габышев проведет митинг в Чите

Резонанс
Происшествия
05.07.2019

Ситуация с Мохсоголлохским детским домом: счастливый конец