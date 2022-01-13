13.01.2022
09:25
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Происшествия

В Алдане сгорел жилой дом

12 января в 17:13 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 8-ми квартирном жилом доме по ул. Строителей, 16 в г. Алдан. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдался открытый огонь.

Пожар ликвидирован на площади 288 кв.м. Огнем поврежден дом по всей площади. С места происшествия огнеборцами было эвакуировано 8 человек. Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлекались 26  человек личного состава и  10 единиц техники Алданского пожарно-спасательного гарнизона.

Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети (короткое замыкание в электрощитовой) в одной из квартир. Виновник и ущерб устанавливаются. Администрацией района спланированы мероприятия по предоставлению жилья погорельцам.

    Фото: Пресс служба МЧС
    Источник: Пресс служба МЧС
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