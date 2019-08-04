В Алдане сгорел магазин, в Нерюнгри – торговые ряды

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

03 августа 2019 г. в 00.40 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит неэксплуатируемый магазин на улице 50 лет ВЛКСМ в г. Алдан Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждено здание магазина по всей площади, пристрой на площади 10 кв.м. Общая площадь 50 кв.м. Спасен рядом стоящий гараж. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

03 августа 2019 г. в 03.53 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в бесхозном строении в п. Серебряный Бор Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через минуту горел 2-й подъезд. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади 360 кв.м. Причина предположительно поджог. Виновный и ущерб устанавливается.

03 августа 2019 г. в 04.24 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 2-хэтажном жилом доме на улице Комсомольская в г. Мирный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 3 минуты горел мусор под домом на площади 1,5 кв.м. Эвакуированы 9 человек. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

03 августа 2019 г. в 04.51 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 3-хэтажный жилой дом в п. Серебряный Бор Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 5 минут горел мусор под лестничной клеткой на площади 2 кв.м. Эвакуированы 15 человек. Спасены 2 человека. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

03 августа 2019 г. в 06.36 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице Ф.Кона в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела стена строения. В результате пожара огнем повреждена стена на площади 10 кв.м. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

03 августа 2019 г. в 14.00 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят торговые ряды на улице Южная Якутская в г. Нерюнгри Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 4 минуты горел пристрой магазина. В результате пожара огнем повреждена кровля здания на площади 255 кв.м. Стены, перегородки, оборудование павильона на площади 45 кв.м. Общая площадь 300 кв.м. Эвакуированы 6 человек. Причина предположительно неисправность электрооборудования. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

03 августа 2019 г. в 18.05 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит на лодочной станции катер «Ярославец» в п. Чернышевский Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел катер. В результате пожара огнем повреждена носовая часть катера на площади 20 кв.м., внутри трюма на площади 2 кв.м. Общая площадь 22 кв.м. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

03 августа 2019 г. в 19.45 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит опора 110 кВ линия «Чичимах» в с. Харбалах Таттинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через пять минут горела опора. В результате пожара огнем повреждена опора на площади 1 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводов. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

03 августа 2019 г. в 22.27 на пульт «01» поступило сообщение о горении мусора на переулке Дорожный в г. Алдан Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор на площади 20 кв.м. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо устанавливается. Ущерба нет.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!