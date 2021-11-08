08.11.2021
12:36
123

Происшествия

В Алдане с тезки взыскали долг за коммуналку

Прокуратурой Алданского района установлено, что районным отделом службы судебных приставов возбуждено исполнительное производство о взыскании с заявительницы задолженности по коммунальным услугам. В результате исполнительских действий со счета женщины удержаны денежные средства в сумме свыше 6 тыс. рублей.

Вместе с тем, как установила проверка прокуратуры, заявительница должником по кредитным обязательствам не являлась. Денежные средства с нее удержаны при совпадении её фамилии, имени и отчества с лицом, имеющим данную задолженность.

При этом судебными приставами не проверены в полном объеме персональные данные должника, в том числе дата и место рождения, паспортные данные.

Прокуратура внесла в адрес руководителя районного отдела службы судебных приставов-исполнителей представление.

В результате вмешательства прокуратуры права женщины восстановлены, необоснованно взысканные денежные средства возвращены ей в полном объеме.

Фото: ЯСИА
Источник: Марианна Рожина, старший помощник прокурора РС(Я) по взаимодействию со СМИ
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх