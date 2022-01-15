В Алдане с места пожара эвакуировано 11 человек

15 января 2022 г. в 06.17 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в восьмиквартирном доме на улице Строительная в г. Алдан.

На момент прибытия первого пожарного подразделения из одной квартиры шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена на площади 1 кв.м. и потолочное перекрытие на площади 2 кв.м. в одной из квартир. Эвакуировано 11 человек и спасен жилой дом. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 12 человек личного состава и 3 единицы техники.