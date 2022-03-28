28.03.2022
15:47
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Якутия

В Алдане проводили зиму

В минувшее воскресенье, 27 марта,  коллектив Акционерной компании «Железные дороги Якутии» принял участие в мероприятиях, посвященных празднованию проводов зимы в городе Алдане.

Традиционное праздничное шествие по улице Ленина украсила красочная колонна железнодорожников. Импровизированный поезд АО «АК «ЖДЯ» с символом столетия Якутской АССР объединил в своем составе все 34 муниципальных района республики, а также два городских округа – г.Якутск и п.г.т. Жатай. С лозунгом «Ты – это я, вместе — ЖДЯ!» сотрудники Акционерной компании «Железные дороги Якутии» и их дети несли в руках таблички с гербами административно-территориальных единиц Республики Саха (Якутия).

«В этом году подготовка в празднику проводов зимы для нас была особенно волнительной, так как из-за пандемии два года  массовые мероприятия не проводились, и мы уже соскучились по таким праздникам. Мы всегда активно участвуем во всех общегородских и районных мероприятиях  Алданского района. Многие сотрудники нашей компании пришли на праздник со своими детьми и внуками. И это очень важно, потому что такие праздники   являются замечательными площадками, на которых жители  заявляют о своём единении и желании сохранять культуру и традиции предков, а это будет служить примером для  подрастающего поколения» — сказала председатель профсоюзной организации АО «АК «ЖДЯ» Наталья Онофрийчук.

Источник: Пресс-служба АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»
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