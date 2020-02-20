20.02.2020
16:00
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Якутия

В Алдане провели военно-спортивную игру среди школьников

Первыми зрителями фильма «Калашников» в Алдане по праву станут победители военно-спортивной игры «Защитник Отечества».

Накануне всенародного праздника — Дня Защитника Отечества, представитель коллектива ООО «Ассоциация строителей АЯМ», первый заместитель исполнительного директора Дмитрий Бузов, побывал на районной военно-спортивной игре «Защитник Отечества». Игра проходила среди школьных команд  Алданского района и была посвящена 75-летию Великой Победы.

«Мы отмечаем праздник  23 февраля  уже не как день рождения Красной армии, а как день настоящих мужчин. Наших защитников в самом полном смысле этого слова! И вы сегодня с честью доказали, что наша Родина и наш тыл под надежной защитой. Вы являете собой  достойное продолжение своих дедов и прадедов, защищавших Родину  на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. Пусть все ваши  достижения в жизни служат только мирным целям», — приветствовал Дмитрий Бузов команды от имени ООО «Ассоциация строителей АЯМ» и поблагодарил педагогов и коллектив Департамента образования Алданского района за воспитание патриотических качеств подрастающего поколения.

Победителям игры, команде СОШ № 5, занявшим первое место Дмитрий Сергеевич вручил билеты на премьеру фильма «Калашников». Билетами награждены и участники, показавшие лучшие результаты в номинации по неполной разборке и сборке автомата Калашникова. 

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Фото: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ»
Источник: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ»
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