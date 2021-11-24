В Алдане прошли учения на железной дороге

На железнодорожной станции города Алдан прошли контрольно- проверочные пожарно-тактические учения. Подразделения пожарной охраны отрабатывали действия по тушению железнодорожного состава и охлаждению емкости цистерны, в которой хранилась горючая жидкость.

По легенде на станции при маневрировании вагонов нарушили скоростной режим, и опрокинулась цистерна с горючим топливом. В результате люк цистерны разгерметизировался, горючая жидкость разлилась, и загорелось на площади 100 квадратных метров.

Главная задача огнеборцев на учениях – совершенствование тактических навыков сотрудников пожарно-спасательных подразделений и взаимодействующих сил, а также отработка методов и способов тушения пожаров. На месте происшествия был развернут оперативный штаб пожаротушения. Согласно расписанию выездов к месту аварии по наивысшему рангу пожара было направлено 7 единиц основной и специальной техники, а также 38 человек личного состава и экстренные службы города.

«Подобные аварии происходят не часто, но не исключены. Как наши пожарные, так и взаимодействующие структуры города продемонстрировали хорошие показатели по реагированию, гарнизон отработал весь алгоритм действий по ликвидации возгорания. Опыт проведения учений будет обязательно учтен в будущем при пожарах на подобных объектах», отметил Григорий Колданов — начальник Алданского пожарно-спасательного гарнизона подполковник внутренней службы.