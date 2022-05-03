В Алдане прошли соревнования по сноуборду

В честь 100-летия образования Якутской АССР 29 апреля в г. Алдане на горнолыжном склоне «Селигдар» прошли республиканские соревнования по сноуборду среди школьников и любителей в дисциплине «сноуборд-кросс».

Так среди девушек уверенную победу одержала Бондаренко Виктория из г. Нерюнгри. Серебренную медаль завоевала Жирохова Камилла из Алдана.

Среди женщин первенствовала Паламарчук Лилия из п. Нижний -Куранах, Стуканева Анна на втором месте. Баева Анастасия из Алдана примерила на себе бронзовую медаль.

Среди юношей продемонстрировал свое абсолютное превосходство Замащиков Артем, Сарафанников Иван на втором месте, Филиппов Иван третий призер, все спортсмены из Алдана.

Среди мужчин развернулась не шуточная борьба. К слову сказать, многие спортсмены проявили свои отличные способности в сноуборд-кроссе, победителей выявили лишь мгновения. Минаков Артем из Алдана на правах хозяина склона одержал победу у своих оппонентов, его время 43 сек. 02. А вот за второе место борьба была на сотые. Варакасов Артем выцарапал серебро у Папина Алексея из Нерюнгри. Время Артема 44 сек. 73., время Папина лишь на 13 сотых хуже, учитывая, что соревнования проводились ручных хронометражем можно считать время одинаковое.

Все участники соревнований остались довольны, договорились обязательно встретиться в следующем сезоне.