В Алдане прошла ярмарка вакансий с участием компании «Газпром трансгаз Томск»

В Центре занятости населения (ЦЗН) в Алдане 12 мая состоялась ярмарка вакансий. В мероприятии приняли участие представители ООО «Газпром трансгаз Томск», которые рассказали о вакансиях в Алданском линейно-производственном управлении магистральных газопроводов (ЛПУМГ) компании.

Алданское, Ленское и Нерюнгринское ЛПУМГ компании «Газпром трансгаз Томск» созданы для эксплуатации магистрального газопровода «Сила Сибири» — одного из ключевых объектов Восточной газовой программы.

Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода «Сила Сибири» намечен на декабрь этого года.

«С центром занятости населения Алданского района мы сотрудничаем очень тесно. У нас размещены объявления в общественных местах, в центре занятости Якутска, стоят интерактивные доски о наборе персонала для работы на магистральном газопроводе «Сила Сибири» в городе Алдане как вахтовым методом, так и на пятидневную рабочую неделю», — рассказывает директор Алданского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» Вячеслав Бажин.

Компании требуются как инженерно-технические работники, так и обслуживающий персонал, отметил Вячеслав Бажин.

«Нам необходим 31 сотрудник для эксплуатации магистрального газопровода и в последующем компрессорных станций», — сообщил он.

По словам Вячеслава Бажина, компания открыта к сотрудничеству с молодежью, готова обучать профессиональному мастерству выпускников высших учебных заведений.

«Набираем и молодых специалистов. Очень ждем ребят из Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова», — говорит он.

Обязательным требованием для соискателей является соответствие профессиональным стандартам. Пройти специальные курсы на соответствие профстандартам можно в любой точке России в центрах занятости населения, в учебных заведениях, а также дистанционно.