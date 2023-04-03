В Алдане прошла предметная олимпиада на целевые места в ДВГУПС

28-29 марта в городе Алдане в одиннадцатый раз прошла ежегодная предметная олимпиада на целевые места в Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС), организованная Акционерной компанией «Железные дороги Якутии» совместно с Министерством образования и науки РС(Я) и Дальневосточным государственным университетом путей сообщения.

Впервые мероприятие проводилось на базе Культурного центра АО «АК «ЖДЯ».

В этом году география участников расширилась – Хангаласский, Мегино – Кангаласский, Таттинский, Горный улусы, а также Нерюнгринский и Алданский районы отправили своих юных представителей на интеллектуальное сражение.

48 выпускников писали тесты по математике, физике и информатике. По результатам олимпиады 17 человек получили сертификаты, которые летом в приемную кампанию помогут им при поступлении в ДВГУПС, добавим к результатам ЕГЭ дополнительно 10 баллов.

Наибольшее количество суммарных баллов набрали Бусурманова Виктория из Хангаласского улуса – 159 баллов, Колодезников Петр из Таттинского улуса – 150 баллов и Антонов Игорь из Алданского района – 140 баллов.

Компания «Железные дороги Якутии» организовала детям досуг. Ребята побывали на экскурсии в локомотивном депо, где воочию увидели и детально изучили строение и сборку колесных пар, узнали многое в целом о ремонте тепловоза. По маршруту следования они познакомились с историей Алдана, услышали многое о развитии культуры, спорта, промышленности и образовании района. Узнали о преимуществах работы и социальной поддержке сотрудников компании АО «АК «ЖДЯ». Некоторые выразили интерес к железнодорожным профессиям и приняли решение двигаться в этом направлении. Кроме того, участники олимпиады посетили кинотеатр «АЯМ-Синема» в ТРК «Чудо-парк», где посмотрели фильм, основанный на реальных событиях «На солнце, вдоль рядов кукурузы».

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Делясь впечатлениями, школьники в один голос отметили, что нигде и никогда не видели столько снега, как в Алдане, а тестовые задания им показались не очень сложными, но до абсолютной победы не хватило внимательности. Стоит отметить, что расходы по проезду, проживанию и питанию, компания традиционно взяла на себя.

Доцент ДВГУПС, кандидат физико-математических наук Елена Антонычева, подводя итоги олимпиады отметила: «Железные дороги Якутии» заинтересованы в качественном наборе студентов, а в будущем – в хороших специалистах. Поэтому я третий году участвую в этой олимпиаде и наблюдаю такую статистику, что с каждым годом участников становится все больше и больше».

«В этой олимпиаде наша группа принимает участие впервые по личной инициативе Главы Горного улуса Никиты Викторовича Андреева. К нам весной приезжала группа Акционерной компании «Железные дороги Якутии» во главе с инженером по подготовке кадров Надеждой Ивановной Ивановой. Провели профориентационную беседу, встретились с обучающимися и в результате этой встречи 9 учеников изъявили желание принять участие в этой олимпиаде» — сказала руководитель группы Горного улуса Анна Степанова.

К слову, как отметила инженер по подготовке кадров АО «АК «ЖДЯ» Надежда Иванова, профориентационные встречи в течение февраля-марта проведены по школам Мегино-Кангаласского, Хангалесского, Горного и Таттинского улусов.