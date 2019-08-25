В Алдане прошел праздник урожая

На ярмарке урожая в Алдане наградили горожан за лучшие подворья, застраховали дачи и назвали обладательницу самой длинной косы.

Немалое число сельхозпроизводителей, дачников и огородников собрала 24 августа на городской площади в Алдане традиционная выставка-ярмарка «Урожай-2019». Вместе с жителями города на праздник урожая прибыли куранахцы и томмотцы – любители, а скорее уж (судя по их достижениям в выращивании экологически чистых продуктов) — профессионалы дачного дела из Томмота и Нижнего Куранаха. На изобилие предложений был и повышенный спрос, как всегда торговля началась еще задолго до официального открытия ярмарки.

Овощи, ягода, соления, варенье, – яркие, вкусные, полезные дары природы живо перекочевывали с прилавков в сумки покупателей. Ну а вдобавок к овощам можно было прикупить мяса, побаловать себя молоком и молочными продуктами местного производства. А еще как никогда много было на ярмарке и всевозможных работ местных умелиц: расписные тарелки, сувениры из бисера, изделия из бумажной лозы, игрушки-амигуруми, кашпо, выполненные в технике макраме, заколочки для маленьких модниц, обереги и умильные фигурки домовых.

Всю малышню, пришедшую на праздник, собрал вокруг своей персоны кролик по имени Король, которого принесли на ярмарку и разместили в своем уютном уголке члены общественной организации по социальной поддержке населения Алданского района «Дари добро».

Ребята из Алданского центра семейного устройства все лето на своем участке выращивали овощи, поливали, ухаживали за посаженными растениями. И не зря! Мало того, что урожай вырос на славу, вырученные от его реализации на ярмарке средства помогут семье, пострадавшей от наводнения в Амурской области.

Каждый год во время проведения выставки-ярмарки оглашаются имена победителей районного конкурса «Экология начинается со двора». Члены женсовета и общественники в августе отправляются на осмотр подворий и отмечают тех, кто вложил душу в обустройство своих придомовых территорий, дачек, палисадников, домов.

В этом году, объявленном в Алданском районе Годом экологического благополучия, в номинации «Лучшая придомовая территория» награждены Ольга Мазнева, Светлана и Виктор Рау, Геннадий Козелков. Победители в номинации «Лучший дачный участок» Валентина Власова, Алевтина Лычангина, Марина Васина получили традиционным приз от компании «Росгосстрах», застраховавшей их дачи. Еще одна номинация «Мой дом – моя гордость». В ней отмечены Валентина Скрябина, Александр Бугай, Нина Слепцова, Светлана Баннова и Наталья Яковлева.

В рамках Года Победы предложено было выделить особую номинацию районного конкурса: «Ветеранское подворье». И среди хозяев старшего возраста были отмечены Леонид Селенчук, Петр и Татьяна Мостицкие, Надежда Рычкова, Татьяна Старовойтова, Любовь Гордеева.

«Цветущая территория» — номинация для предприятий и организаций, создавших красоту вокруг своих зданий. В этом конкурсе жюри отметило коллективы Алданского филиала Центра СПИД, магазина «Чайка» и гостиницы «Восход».

А победу в номинации «Удачный дебют ярмарки» присудили начинающему сельхозпроизводителю Николаю Шафферу, живущему на улице Дачной.

Награда за самый благоустроенный пришкольный участок вручена коллективу школы с углубленным изучением отдельных предметов, Центр семейного устройства стал победителем в номинации «Самая оригинальная композиция» среди образовательных учреждений, за активное участие в ярмарке отмечены клуб мастериц «Чудеса рукоделия», коллектив народного хора «Ветераны Алдана», Алданского отделения всероссийского общества инвалидов, Совета пенсионеров.

Лидия Кириллова награждена в номинации «Самый популярный товар ярмарки», у нее алданцы могли приобрести прекрасную смородину.

С давних времен на ярмарках не только запасались нужными товарами, но и развлекались от души. И на алданской ярмарке публику веселили частушками и хороводами, песнями, играми и конкурсами, победители которых получали полезные и оригинальные призы. Для представительниц прекрасного пола – обладательниц красивых волос состоялся конкурс на самую длинную косу. В итоге самая богатая коса была у Марии Гордиенко, самая оригинальная – у Лики Чайдак, самая длинная – 80 см! – у Даши Смирновой, приехавшей, как оказалось, погостить к бабушке с дедушкой из Пскова.