В Алдане прошел необычный концерт

В рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» в Алдане состоялась трансляция концерта «Танго-феерия» коллектива Solo Tango Orquesta.

«Благодаря Виртуальному концертному залу, алданские слушатели смогли познакомиться с творчеством этого замечательного коллектива, который отметил 10 лет своего творческого пути. Музыканты исполнили самые яркие и любимые произведения. Коллектив является победителем международных конкурсов в Италии и Германии, единственным европейским коллективом, дважды номинированным на Первую интернациональную танго-премию в Аргентине «Premios Tango». Коллектив имеет свои концертные абонементы в классических концертных залах Москвы: Московской Филармонии и Московском Международном Доме Музыки. Замечательно, что благодаря национальному проекту «Культура», у наших зрителей есть возможность приобщиться к творчеству этого коллектива», — рассказали в оркестре Алдана.