Фотофакт: В Алдане отстраняют от работы медиков, отказавшихся от вакцинации

Третья волна коронавируса накрывает планету, растет количество заболевших и в Якутии. Ответом ей стала массовая вакцинация в Якутии, которая вызывает все больше вопросов. В редакцию SakhaLife читатели направили копию приказа «Об иммунизации работников ГБУ РС (Я) «АЦРБ» против коронавирусной инфекции COVID 19» от 24 мая 2021 г. за подписью и.о. главного врача О.М. НОСИХИНОЙ.

Этим документом предписано вакцинировать всех работников против COVID-19, за исключением переболевших и включенных в федеральный регистр больных COVID-19.

Требуются ежедневные отчеты о ходе кампании по вакцинации. В случае отказа от вакцинации, инакомыслящие должны предоставить информированный отказ.

Отказавшихся от вакцинации со 2 июня отстраняют от работы с соблюдением трудового законодательства РФ. Исключения допускаются только для переболевших коронавирусом и лиц, включенных в федеральный регистр больных COVID-19.

Поскольку приказ по Алданской райбольнице выпущен на основании приказа Минздрава Якутии от 21 мая, надо полагать, такие же документы появились и появятся во всех лечебных учреждениях республики.

Между тем, сегодня профсоюз работников здравоохранения Якутии запросил у прокуратуры республики правовую оценку приказу Минздрава РС(Я).

У массовой вакцинации, которую впору назвать обязательной, хватает как сторонников, так и противников. Однако отстранение от работы, на которое благословил Минздрав, практически лишает медиков свободного выбора.