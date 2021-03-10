В Алдане открылся филиал Глазной больницы

9 марта в городе Алдан состоялось открытие нового филиала Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Запуск филиала стал возможным благодаря эффективному взаимодействию руководства Алданской ЦРБ и ГАУ РС(Я) «ЯРОКБ», и, что примечательно — открытие состоялось именно в Год здоровья, объявленный главой республики Айсеном НИКОЛАЕВЫМ.

До вчерашнего дня жители Алдана не имели возможности получить офтальмологическую помощь по месту жительства — в районе на протяжении двух лет отсутствовал врач — офтальмолог, и для получения офтальмологической и тем более офтальмохирургической помощи, пациенты направлялись в столицу.

«В нашем районе довольно большой процент населения пожилого возраста, и заболевания глаз у данной категории пациентов широко распространены — рассказывает Дмитрий СЕРГИН, главный врач Алданской ЦРБ — до открытия филиала Офтальмологической больницы в Алдане, пожилым пациентам приходилось ехать на такси до Якутска — а это как минимум 8 часов в дороге, расстояние между городами составляет более 500 километров. Проделать такой путь из Алдана в Якутск и обратно — нелегко и для молодого человека. Плюс дополнительные затраты на пребывание сопровождающих пожилого пациента в столице, обратную дорогу, — все это негативно сказывалось на здоровье наших родителей, бабушек и дедушек. С сегодняшнего дня в филиале осуществляется приём врача — офтальмолога, который проводит осмотр, первичную диагностику пациентов и подготовку к операции при наличии показаний. Отныне операции по поводу глаукомы, катаракты и других заболеваний глаза, будут выполняться в условиях филиала, теперь пациентам почтенного возраста не придётся покидать родной город. Выражаю благодарность руководству Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, и желаю дальнейших профессиональных успехов всему коллективу» — заключил Дмитрий СЕРГИН, главный врач Алданской ЦРБ.