В Алдане открыли Южно-Якутский образовательный форум

В Алданском районе начался Южно-Якутский образовательный форум. Тема форума обозначена как «Алданские диалоги: язык, образование, культура». Форум проводится совместно с Институтом развития образования и повышения квалификации РС (Я) им. С. Н. Донского-II .

В первый день работы форума гостями алданцев стали педагогические работники Нерюнгринского района, сегодня к ним присоединятся делегации учителей из Жиганского и Олекминского улусов.

В соответствии с программой форума в течение двух дней на базе школы № 9 пройдет стендовая защита проектов, мастер-классы по теме «Коммуникативная, лингвистическая, социолингвистическая среда межкультурных взаимодействий», а также форсайт-сессия «Диалог образовательных культур: карта перемен и механизмы реализации» для команд общеобразовательных организаций и курсы повышения квалификации.

Вчера состоялось пленарное заседание форума, которое открыл Николай Бугаев, первый заместитель директора ИРОиПК, кандидат филологических наук. Какой статус у норм русского литературного языка сегодня, поделилась наблюдениями учитель школы № 8 г. Томмота Елена Овчарова. Старший преподаватель кафедры русского и якутского языков ИРОиПК Василиса Шишигина рассказала об актуальных вопросах изучения якутского языка как родного. На общем пленуме своими наблюдениями и разработками поделились Тамара Алексеева, учитель якутского языка и Наталья Ушницкая, учитель эвенкийского языка школы № 20 с. Хатыстыр.

По словам начальника Департамента образования Алданского района, это уже третий форум, организованный на Алданской земле, и шестой по счету, объединяющий педагогическое сообщество Южной Якутии с целью обмена опытом.

Форум продолжится 13 марта в с. Хатыстыр, где пройдет научно-практическая конференция, а затем гости алданцев примут участие в традиционном празднике «День оленевода».