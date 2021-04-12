В Алдане открылась XIII Спартакиада железнодорожников Якутии

В субботу 10 апреля, в городе Алдане в спортивном комплексе «Локомотив» состоялась церемония открытия XIII Спартакиады трудовых коллективов Акционерной компании «Железные дороги Якутии».

Спартакиада началась с парада участников. Парад возглавил председатель спортивного комитета Александр ЧУПРОВ и победители XII спартакиады — команда службы пути со своим капитаном Александром Широковым. За ними шли команды Инженерного корпуса, локомотивной службы «Локомотив», вагонно-пассажирской службы, и команда аппарата управления «Управленец».

Мероприятие открыл первый заместитель генерального директора АО «АК «ЖДЯ» Владимир Магдич. Он поздравил участников и болельщиков соревнований с открытием 13-ой спартакиады и отметил, что ежегодный праздник дружбы и спорта в прошлом году не проводился в связи с пандемией. «Наконец-то после целого года заточения мы вышли, чтобы сразиться в честной спортивной борьбе. Желаю всем участникам спортивной удачи и заслуженных побед, а болельщикам – ярких впечатлений!» — сказал Владимир Юрьевич.

Также поприветствовать участников соревнований и пожелать им спортивного успеха пришли заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам Владимир Мирошник и председатель профсоюзной организации Наталья Онофрийчук. В своих выступлениях они единодушно отметили, что участие в спартакиаде объединяет трудовые коллективы, воспитывает командный дух, и, в конечном итоге, побеждает дружба и здоровый образ жизни.

После торжественных слов и приветствий от имени болельщиков спортсменов поддержали участники вокального ансамбля «Железные дороги Якутии» и маленькие звездочки Софья Магдич и Алиса Курилина песней «Давай, железка!».

В программу 13-ой спартакиады включены 9 видов спорта: волейбол, шахматы, шашки, лыжные гонки – эстафета, мини-футбол, мас-рестлинг, многоборье, бильярд и перетягивание каната. В этом году внесены изменения — соревнования спортивных семей «Мама, папа, я – спортивная семья» будут включены в программу празднования Дня железнодорожника.

После церемонии открытия начались соревнования по волейболу. Главный судья — Антон Варакосов.

Боевой настрой команд чувствовался с первых минут игры. Несмотря на целый год спортивного затишья, участники показали хорошую подготовку. По итогам первого дня спартакиады первое место заняла команда службы пути (капитан Александр Широков), второе место заняла команда вагонно-пассажирской службы (капитан Евгений Каратаев), на 3 месте расположилась команда Инженерного корпуса (капитан Анатолий Иванов).

На церемонии награждения первый заместитель генерального директора Владимир Магдич вручил победителям и призерам соревнований грамоты и подарочные сертификаты.

Болельщики и участники получили массу положительных эмоций и ярких впечатлений. Так прошел первый день спартакиады, после которого участники приступят к своим профессиональным обязанностям, а в свободное от работы время будут готовиться к следующим соревнованиям.

В субботу, 17 апреля, команды встретятся на лыжне, чтобы побороться за звание лучшего в этом виде спорта.