В Алдане открылась библиотека нового поколения

30 сентября в городе Алдан открылась первая в районе модельная библиотека. На торжественном открытии модельной библиотеки приняли участие министр культуры и духовного развития РС (Я) Юрий КУПРИЯНОВ, заместитель директора Национальной библиотеки Якутии Василий БОРИСОВ, глава Алданского района Северин ПОЗДНЯКОВ и др.

“Мы продолжаем реализацию нацпроекта “Культура”, в рамках которого по всей стране планируется открыть более 600 модельных библиотек. С каждым годом эффект от нацпроекта “Культура” только усиливается, а результат становится только ярче. Поздравляем жителей Алдана с открытием модельной библиотеки! Желаю, чтобы библиотека оставалась источником вдохновения и интеллектуального развития”, — сказала заместитель министра культуры РФ Ольга ЯРИЛОВА в видеообращении.

В 2021 году Алданская библиотека им. Н.А. Некрасова получила 10 миллионов рублей, став победителем конкурсного отбора, проведенного Министерством культуры РФ в рамках нацпроекта “Культура”. После завершения модернизации на первом этаже в библиотеке расположена открытая библиотека, на втором – Smart-библиотека. Также оборудованы зоны тихого чтения, коворкинга, студия звукозаписи, VR-комната, игровая, смарт-лаборатория с 3D-оборудованием и всем, что необходимо для занятий робототехникой, библиокафе. В актовом зале установлен светодиодный экран.

“От имени Министерства культуры и духовного развития РС (Я) благодарим коллектив Алданской библиотеки за то, что одержали победу в конкурсе! Сегодня библиотеки по всей России становятся пространством для общения. Библиотека имени Некрасова стала современнее, уютнее, комфортнее. Конкурс продолжается, наши районные, и муниципальные библиотеки будут активно принимать участие в конкурсе в рамках нацпроекта, чтобы преобразоваться в другое пространство, стать красивее, комфортнее и доступнее!”, — сказал министр культуры и духовного развития РС (Я) Юрий Куприянов.

Также из районного бюджета были выделены средства для приобретения новых книг. Отметим, в этом году библиотека им. Н.А. Некрасова отмечает 85 летний юбилей.

В 2019 году был запущен федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура», в рамках которого было утверждено создание 110 современных модельных муниципальных библиотек.