Видео: В Алдане откроется горнолыжный спуск

Горнолыжный склон в Алдане официально откроют 26 февраля. Ранее назначенная дата запуска спортобъекта была отменена в связи с низкими температурами. Мероприятие состоится на территории РСШОР по лыжному спорту в районе КЭК «Сэвэки», передает ЯСИА. Видео: aldan_company

Тем временем компания «Селигдар» и Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по лыжному спорту подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе холдинга.

Соглашение предусматривает сотрудничество, направленное на развитие лыжного спорта и спортивной отрасли в регионе, в том числе путем материальной и информационной поддержки РСШОР по лыжному спорту. «Селигдар» обеспечит биатлонистов и лыжников юношеской сборной комплектами современной лыжной формы, будет поддерживать спортивные мероприятия, в которых принимает участие спортивное учреждение. Также «Селигдар» запустит индивидуальные стипендиальные программы для воспитанников школы на период 2022-2023 гг.

Отдельное направление – помощь в благоустройстве нового горнолыжного спуска. Еще в 2017 году холдинг первым подключился к процессу его строительства. Официальное открытие горнолыжного склона запланировано на 26 февраля.

«Мы всегда участвуем в поддержке подобных проектов. Содействие развитию Алдана и продвижение инициатив в спорте – для нас приоритетные задачи и важная часть стратегии устойчивого развития холдинга», – прокомментировал генеральный директор ПАО «Селигдар» Сергей Татаринов.