В Алдане определили «Лучший расчёт газодымозащитников»

В Алдане на территории 1 Пожарно-спасательной части традиционно прошёл второй этап соревнований на «Лучшее звено ГДЗС» среди огнеборцев, приуроченный ко Дню Пожарной охраны. На звание лучших соревновались 20 пожарных из 5 команд.

По результатам первого этапа девять команд не смогли продолжить дальнейшее состязание, в финальную часть попали команды из города Алдана, города Томмота и поселка Нижний-Куранах. По регламенту соревнований на теоретическую часть и решение задачи отводилось 20 минут, практическая часть состояла из: закрепления спасательной верёвки за конструкцию, поиска условного пострадавшего и очага горения в дымокамере, в которую были внесены конструктивные дополнения и изменения, а также были использованы шумовые и дымовые технические средства.



По итогам соревнований почётное 3 место заняла команда ПЧ №3 п. Нижний-Куранах, на втором месте команда 2 пожарно-спасательной части г. Томмот, уверенную победу одержали огнеборцы 1 пожарно-спасательной части г. Алдан.

«Показанные результаты дают объективную оценку действий по спасению людей при тушении пожаров и проведении связанных с ними аварийно-спасательных работ. Успех во многом зависит от умения работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. В реальности время идёт на секунды, также не маловажна роль физической работоспособности газодымозащитников, что в целом было показано на данных соревнованиях и поспособствовало общему итогу», – отметил Шувалов Алексей, ИО начальника Алданского пожарно-спасательного гарнизона.