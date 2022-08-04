04.08.2022
16:32
103

Общество

В Алдане наградили железнодорожников

Награды лучшим сотрудникам Акционерной компании «Железные дороги Якутии» вручили на торжественном мероприятии  в рамках   Алданского фестиваля  семьи, любви и верности.

« За заслуги в области социально-экономического развития Республики» грамотой правительства Республики Саха (Якутия) награждена главный бухгалтер Ангелина 1. Гаврилова.

За особый вклад в реализацию комплекса мер, направленных на повышение эффективности работы железнодорожного транспорта Республики Саха (Якутия)» Нагрудным знаком «Почётный работник железнодорожного транспорта Республики Саха (Якутия) министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) награжден начальник локомотивной службы компании «Железные дороги Якутии» Шухрат  Ташпулатов.  

За всестороннюю помощь и оказанное содействие в отправке и сопровождении гуманитарной помощи из Якутии жителям Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики  благодарственное письмо  администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) вручено  заместителю начальника службы транспортного обслуживания и логистики – начальнику отдела транспортного обслуживания Екатерине Кулешовой.

Поздравляем железнодорожников с заслуженными наградами и всех тружеников стальной магистрали с наступающим профессиональным праздников — Днем железнодорожника, который традиционно отмечается в нашей стране в первое воскресенье августа.

Желаем новых трудовых свершений, здоровья, счастья и благополучия!

Фото: Пресс-службы АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»
Источник: Пресс-служба АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх