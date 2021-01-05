В Алдане начался пожар в гаражном кооперативе

4 января 2021 года в 07.29 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горят гаражи на улице Билибина в городе Алдан Алданского района. На момент прибытия пожарного подразделения горела кровля гаражей. В результате пожара огнем повреждены пристрой, кровля гаражей и 4 автомобиля, сообщили ЯСИА в пресс-службе МЧС республики.

Общая площадь пожара составила 100 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекалось 25 человек личного состава и 5 единиц техники.