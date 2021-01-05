05.01.2021
16:00
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Происшествия

В Алдане начался пожар в гаражном кооперативе

4 января 2021 года в 07.29 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горят гаражи на улице Билибина в городе Алдан Алданского района. На момент прибытия пожарного подразделения горела кровля гаражей. В результате пожара огнем повреждены пристрой, кровля гаражей и 4 автомобиля, сообщили ЯСИА в пресс-службе МЧС республики. 

Общая площадь пожара составила 100 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекалось 25 человек личного состава и 5 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС РС(Я)
Источник: https://ysia.ru/v-aldane-goreli-garazhi-v-tom-chisle-chetyre-avtomobilya/
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