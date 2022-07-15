В Алдане начали производить танк-контейнеры для сжиженного газа

Глава Якутии сообщает в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

В городе Алдан начинает работу один из первых в России цех по производству танк-контейнеров для перевозки сжиженного природного газа и химической продукции АК «Железные дороги Якутии». Сейчас сжиженный природный газ используется для энергоснабжения удаленных объектов компании — станций и разъездов. Предприятие столкнулось с проблемой отсутствия производства таких контейнеров в стране, а китайские заводы ставили неподъемные цены. И пройдя все разрешительные инстанции, волокиту с документами и сертификацией, удалось построить завод внутри республики. Безусловно, запуск производства контейнеров поможет не только снизить себестоимость продукции, но и обеспечить население рабочими местами. В ходе реализации проекта будет создано 55 новых рабочих мест, уже сейчас привлечены 26 специалистов. Несмотря на все сложности, у наших предприятий появляется окно новых возможностей. Молодцы!