В Алдане автобус наехал на пешехода

В Алдане совершен наезд на пешехода

14 февраля около 20 часов вечера на автодороге г. Алдан — п. Ленинский 66-летний водитель управляя маршрутным автобусом марки ПАЗ, двигаясь по мосту со стороны п. Ленинский в сторону г. Алдан, совершил наезд на лежащего на проезжей части пешехода — мужчину.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи доставила пострадавшего в приемный покой, где врачи мужчине диагностировали множественные переломы и ушиб головного мозга. С полученными травмами мужчина госпитализирован в реанимационное отделение Алданской центральной районной больницы.

В ходе проверки установлено, что водитель управляя маршрутным автобусом, следуя по мосту через железнодорожные пути согласно маршруту движения, на расстоянии примерно 7 метров увидел, что на проезжей части лежит человек. Во избежание наезда водитель предпринял все меры к экстренному торможению, но остановить автобус полностью не представилось возможным.

При проверке водителя установлено, что имеет водительское удостоверение по категории «А, А 1 , В, В 1 , С, С 1 , Д, Д 1 , ВЕ, СЕ,С 1 Е, ДЕ,Д 1 Е, М», стаж вождения более 40 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД в течение года не привлекался. Согласно акта освидетельствования состояние опьянения не установлено.

По факту ДТП проводится проверка.