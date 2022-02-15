В Алдане автобус наехал на пешехода
В Алдане совершен наезд на пешехода
14 февраля около 20 часов вечера на автодороге г. Алдан — п. Ленинский 66-летний водитель управляя маршрутным автобусом марки ПАЗ, двигаясь по мосту со стороны п. Ленинский в сторону г. Алдан, совершил наезд на лежащего на проезжей части пешехода — мужчину.
Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи доставила пострадавшего в приемный покой, где врачи мужчине диагностировали множественные переломы и ушиб головного мозга. С полученными травмами мужчина госпитализирован в реанимационное отделение Алданской центральной районной больницы.
В ходе проверки установлено, что водитель управляя маршрутным автобусом, следуя по мосту через железнодорожные пути согласно маршруту движения, на расстоянии примерно 7 метров увидел, что на проезжей части лежит человек. Во избежание наезда водитель предпринял все меры к экстренному торможению, но остановить автобус полностью не представилось возможным.
При проверке водителя установлено, что имеет водительское удостоверение по категории «А, А1, В, В1, С, С1, Д, Д1, ВЕ, СЕ,С1Е, ДЕ,Д1Е, М», стаж вождения более 40 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД в течение года не привлекался. Согласно акта освидетельствования состояние опьянения не установлено.
По факту ДТП проводится проверка.
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