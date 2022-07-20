В Алдане 47 семей получили ключи от новых квартир

19 июля в Алдане состоялось торжественное мероприятие по случаю сдачи в эксплуатацию жилого дома, построенного по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Ключи от новых квартир получили сорок семь семей.

Новый пятиэтажный дом расположен в микрорайоне Солнечный, в котором проживают в основном бамовские строители. Общая площадь квартир составляет 2 434,19 м. кв.

Совсем недавно здесь был пустырь, но уже сегодня на этом месте стоит яркий и светлый дом, возведенный в кратчайшие сроки с использованием новых строительных технологий. Своих жителей новый дом радует просторной и обустроенной территорией, яркой детской площадкой, парковой для автомашин. Важно отметить, что в доме предусмотрены также подъемники для маломобильных граждан.

В торжественной церемонии приняли участие глава Алданского района Александр Шестопалов, глава города Алдан Александр Бугай и генеральный директор Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин.

Поздравляя новоселов, глава Алданского района Александр Шестопалов отметил важность программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

«В этом году программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья набрала обороты. В 2022 году 20 домов с общей численностью 570 квартир мы сдаем вам, новоселам. Это уже пятый дом в этом году и еще 15 домов мы общими усилиями постараемся предоставить до 1 октября для постоянного проживания. Я желаю Вам радости и здоровья в новых квартирах, берегите этот дом, берегите себя! С праздником вас, с новосельем!» — сказал Александр Шестопалов.

Застройщиком дома выступила Акционерная компания «Железные дороги Якутии», которая является в Алданском районе лидером по строительству жилья в рамках федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилья.

«Строителям всегда, с одной стороны, радостно, что сдаем объект, с другой стороны, тревожно, потому что строителям всегда достаются и пряники, и шишки. Хочу сказать, что сюда будут заселяться большей частью бамовские строители. Конечно, нам не удалось попасть в программу, в которую прошла Тында, которая переселилась пять лет назад. И пришлось долго ждать в двух поселках строителей – Солнечный и Синегорье, когда мы, бамовские строители, наконец, получим эти квартиры. Так получилось, что сегодня эти квартиры получают дети строителей, которые приехали сюда в 1985-1986 годах строить железную дорогу и прожили в этих бараках, в этих домах столько лет. Конечно, это печально, но программа пошла, и она идет довольно успешно. И мы надеемся, что весь поселок будет в дальнейшем будущем переселен в такие хорошие дома» — сказал в своем выступлении генеральный директор Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин. Он пожелал всем здоровья, счастья, тепла и уюта в новых квартирах.

Также новоселов поздравил глава города Алдана Александр Бугай. Он отметил значимость этого события не только для жильцов, но и для всего микрорайона и города Алдана. Ведь с каждым таким домом родной город становится лучше, современней и красивее.

Как знак доброго сотрудничества, успешного партнёрства застройщик в лице генерального директора Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василия Шимохина передал символический ключ от нового дома главе Городского поселения «Город Алдан» Александру Бугаю.

Глава района Александр Шестопалов и глава ГП «Город Алдан» Александр Бугай вручили долгожданные ключи от новых квартир счастливым новоселам, из рук генерального директора АО «АК «ЖДЯ» Василия Шимохина жители нового дома получили небольшие подарки к чаю, после чего состоялась торжественная церемония разрезания ленточки «Первый шаг в новый дом».

Песней «Моя Якутия» поздравил новоселов вокальный ансамбль «Железные дороги Якутии».

Совсем скоро в каждую квартиру заедут жильцы и начнут отмечать новоселье, и дом заживет полноценной жизнью.

В рамках федеральной программы по переселению из аварийного жилья в 2022 году Акционерная компания «Железные дороги Якутии» построила и сдала Дирекции жилищного строительства Якутии четыре жилых дома общей площадью 6 403,45 м. кв., в том числе в городе Алдане — два жилых дома (82 квартиры), в городе Томмот — 2 жилых дома (51 квартира).

До конца 2022 года предстоит построить еще семь домов общей площадью 8 702,65 м.кв. (175 квартир), в том числе в городе Алдане — один дом (48 квартир), в городе Томмот — пять домов (107 квартир), в поселке Якокит – один дом (23 квартиры).