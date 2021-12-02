В Алдане 10-летняя девочка ушла из дома из-за конфликта

Прокуратура Алданского района организовала проверку по факту ухода из дома 10-летней девочки, которая пряталась под теплотрассой. Предварительно установлено, что причиной ухода из дома ребенка явился произошедший конфликт, сообщили ЯСИА в пресс-службе ведомства.

30 ноября 2021 года в отдел полиции по Алданскому району поступило сообщение о пропаже ребенка 2010 года рождения. Местонахождение девочки установлено 1 декабря 2021 года.

В ходе проверки прокуратура установит причины и условия, способствовавшие уходу ребенка из семьи, будет дана оценка организации работы органов профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, в том числе образовательной организации.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Напомним, что сотрудниками полиции Отдела МВД России по Алданскому району при помощи неравнодушных горожан разыскана пропавшая без вести 10-летняя Арина Егорова.

Девочка была найдена во время прочесывания города по квадратам, вблизи от одного из торговых центров, когда пыталась спрятаться под теплотрассой. Сейчас ребенок находится в безопасности.