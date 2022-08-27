В Алдан слили нефтепродукты — госэконадзор

Поступила информация о разливе нефтепродуктов на реке Алдан, сообщает тгк Минэкологии Якутии Земля бизонов. Ранее в якутских соцсетях распространили видео о сливе большого количества солярки в реку Алдан (см. видео)

Вчера, 26 августа, от Томпонского ИУ ГИМС поступило сообщение о разливе нефтепродуктов в реке Алдан местности устья ручья Больничный.

Госинспектором Томпонской инспекции государственного экологического надзора проведено выездное обследование на место разлива. В ходе обследования установлено загрязнение нефтепродуктами поверхности воды реки Алдан. Выше по течению обнаружено судно, на палубе которого производилась откачка топлива с грузовых автомашин в люковое отверстие.

Отобраны пробы воды для проведения экспертизы.