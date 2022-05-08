В акции «Свеча памяти» якутяне выложили из горящих свечей слово «ПОМНИМ»

Накануне Дня Великой Победы, 7 мая в городе Якутске состоялась всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти», посвященная 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

На площади Победы собралось более 10 тысяч якутян. Участники акции, пройдя колонной с горящими свечами в руках к центральной стеле, почтили память павших минутой молчания и выложили из свечей слово «ПОМНИМ».

«Мы сегодня отдаем дань памяти воинам, вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь на фронтах Великой Отечественной войны, а также, не щадя себя, работал в тылу. За годы войны наша страна потеряла более 26 миллионов человек, наша республика потеряла каждого четвертого жителя. Очень важно, особенно молодому поколению, сейчас принимать участие в таких патриотических акциях как «Свеча памяти». От имени главы и правительства республики хочу поблагодарить всех за активное участие в патриотической акции, желаю всем крепкого здоровья и поздравляю с наступающим 9 мая — Днем Великой Победы», — сказал в приветственном слове министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев.

Глава города Якутска Евгений Григорьев отметил, что сегодня в акции принимает участие много детей и молодежи. «Пока наши дети, дети наших детей и все последующие поколения будут помнить этот Великий День Победы, будут относиться к нему как к самому главному празднику, мы всегда будем едины и непобедимы!», — сказал глава города.

«Как известно, якутяне внесли большой вклад в победу, сражаясь на фронтах войны и трудясь в тылу. Мы вместе со всей страной зажигаем свечи памяти всем погибшим в боях за Родину против фашистской Германии.

Празднуя 77-ю годовщину Великой Победы, мы с большой тревогой наблюдаем за событиями на Украине, где наши вооруженные силы борются против новых фашистов, националистов, бандеровцев. Пусть эта спецоперация будет победной, чтобы фашизм и национализм, эти коварные явления никогда не побеждали мир и справедливость.

Сегодня мы ставим свечи памяти каждому, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны. Мы, ветераны, просим нашу молодежь помнить об этой войне и быть всегда готовыми защищать нашу Родину от любых врагов. Да здравствует, 77-ая годовщина Великой Победы!», — обратился к участникам акции ветеран тыла, кавалер Ордена «Полярная звезда», почетный председатель республиканского Совета ветеранов Будимир Слепцов.

От имени молодежи всех участников акции поприветствовал координатор по молодежным проектам регионального исполкома Общероссийского Народного фронта по РС (Я) Тимофей Васев. «Война постепенно уходит в прошлое. Но незыблемая память потомков остается неизменной. Хочу сказать, что пока мы помним ветеранов, пока помогаем всем, кто остался в живых, у нас есть будущее», — сказал он.

В патриотической акции приняли участие ветераны войны и тыла, народные депутаты республики, депутаты Якутской городской думы, представители органов федеральной и республиканской власти, учащиеся школ, студенты высших и средних учебных заведений, активисты молодежных организаций, общественность, жители и гости столицы.

«Свеча памяти» – всероссийская патриотическая акция, участники которой ежегодно накануне Дня Победы зажигают свечи в знак благодарности и скорби павшим воинам. Впервые за два года акция состоялась в очном формате.