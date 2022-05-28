В Академии наук Якутии прошли обыски по «мамонтовому» делу

Вчера в здании Академии наук Республики Саха (Якутия) в отделе изучения мамонтовой фауны и в квартире специалиста – эксперта этого отдела проведены обыски в рамках уголовного дела, возбужденного сотрудниками Следственного управления Республики Казахстан и следователями СУ МУ «Якутское», сообщает arcticpost.ru.

Отметим, что дело, которое расследуется Якутске, было выделено в отдельное производство от уголовного дела, расследованного в Казахстане, где россиянин пытался контрабандой вывезти в Китай бивни мамонтов и доисторических носорогов стоимостью в миллиард тенге.

Останки древних гигантов в Казахстан привезли из России, а именно из Якутии. Казахстанец для получения лицензии на их вывоз предоставил заключение с ложными выводами об отсутствии культурной ценности за подписью российского специалиста, лишенного аккредитации. Этим специалистом оказался эксперт Отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутия), в чьей квартире был проведен обыск. Параллельно обыск велся и в здании Академии наук Республики Саха (Якутия).

Сетевое издание arcticpost.ru выяснило, что в Казахстан было осуществлено не менее 20 поставок таких партий с культурными ценностями Якутии, оформленными по фиктивным заключениям экспертов. Получается, такая схема была поставлена на поток? Мамонтовые кости, бивни, рога носорога за границей стоят довольно дорого и речь может идти не просто о миллионах, а сотнях миллионах рублей. Интересно, что следователи не ограничились обыском только в одном отделе.