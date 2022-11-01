В АК «Железные дороги Якутии» прошел профессиональный конкурс водителей

В преддверии Дня работников автомобильного транспорта в АО «АК «ЖДЯ» состоялся конкурс профессионального мастерства среди водителей компании.

В конкурсе приняли участие водители Дмитрий Власов, Евгений Кузнецов, Игорь Масюк, Евгений Паклин, Игорь Пикалов, Александр Фёдоров, Алексей Кузьмин, а также главный механик дистанции грузоподъемных механизмов и автотранспорта Игорь Тарасевич и слесарь по ремонту автомобилей Иван Семёнов.

Конкурс профессионального мастерства проходил в три этапа.

Первый этап конкурса прошел 26 октября в Алданском медицинском колледже, где ребята продемонстрировали знания и навыки по оказанию первой доврачебной медицинской помощи: извлечение инородного тела из дыхательных путей, сердечно — сосудистая реанимация, наложение шины на сломанную конечность.

Второй этап прошёл в учебном классе Алданского политехнического техникума – участники выполняли теоретические задания на знание правил дорожного движения.

На следующий день состоялся третий этап конкурса на автодроме Алданского политехнического техникума. Он стал самым зрелищным. Участники конкурса демонстрировали свое профессиональное мастерство по скоростному маневрированию.

Абсолютным лидером конкурса стал водитель легкового автомобиля Александр Федоров, он награжден сертификатом на сумму 50 тыс. рублей. Второе место и сертификат на 30 тыс. рублей завоевал водитель спецмашины КМУ Дмитрий Власов. Третье место и сертификат на 20 тыс. рублей досталось самому молодому участнику конкурса, слесарю по ремонту автомобилей Ивану Семёнову.

Остальным участникам конкурса также были вручены грамоты и подарочные сертификаты.

Сотрудники железнодорожной компании подтвердили высокий профессионализм и удостоились призов от руководства компании.

В рамках конкурса в связи с профессиональным праздником — Днем работников автомобильного транспорта — состоялось награждение лучших работников энергомеханической службы. За высокий профессионализм и добросовестное исполнение трудовых обязанностей Почетной грамотой акционерной компании «Железные дороги Якутии» награжден водитель Евгений Кузнецов, благодарностью генерального директора акционерной компании «Железные дороги Якутии» награжден водитель Алексей Кузьмин.

С заслуженными победами участников конкурса поздравили главный ревизор Александр Бугера и заместитель генерального директора по инвестициям АО «АК «ЖДЯ» Вячеслав Алексеев.

Начальник энергомеханической службы АО «АК «ЖДЯ» Алексей Канаев, подводя итоги конкурса, отметил: «Конкурс профессионального мастерства среди водителей в нашей компании проведен первый раз и надеемся, что станет ежегодным. Хочу отметить высокий уровень подготовки водителей. Подобные конкурсы способствуют повышению престижа профессии, позволяют обмениваться профессиональным опытом, развивать свои знания и навыки. Лучшие представители водительского состава станут примером для своих коллег».

Руководство компании выражает искреннюю благодарность за предоставленную возможность и оказанное содействие в организации и проведении мероприятия директору Алданского медицинского колледжа Николаю Семёновичу Миронову и директору Алданского политехнического техникума Алексею Венадьевичу Иванову.