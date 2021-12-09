В АК «Якутия» новый гендиректор

Совет директоров авиакомпании «Якутия» утвердил кандидатуру Андрея Винокурова на должность генерального директора. С сентября он временно исполнял обязанности руководителя авиакомпании, а до этого был заместителем гендиректора по коммерции. Винокуров в авиации уже 15 лет и, помимо АК «Якутия», он также работал в «Полярных Авиалиниях», сообщает ЯСИА со ссылкой на Минтранс региона.

Напомним, что в сентябре генеральный директор АК «Якутия» Владимир Горбунов написал заявление об увольнении. После этого временно исполняющим обязанности гендиректора авиакомпании был назначен Андрей Винокуров, который до этого занимал должность заместителя генерального директора авиакомпании по коммерции. Сегодня состоялся совет директоров компании, по итогам которого его окончательно утвердили на должность гендиректора.

Трудовая деятельность:

04.2006 – 11.2010 — Специалист по инвестиционным проектам ОАО «Авиакомпания «Якутия»

11.2010 – 02.2015 — Директор по инвестиционному планированию ОАО «Авиакомпания «Якутия»

02.2015 – 11.2018 — Заместитель генерального директора по экономическому развитию ОАО «Авиакомпания «Полярные авиалинии»

11.2018 – 02.2021. — Коммерческий директор АО «Авиакомпания «Якутия»

С 02.2021 — Заместитель генерального директора по коммерции АО «Авиакомпания «Якутия»

На основании протокола заседания Совета директоров АО «Авиакомпания «Якутия» от 17 сентября 2021 года №16/2021 Винокуров А.С. временно исполнял обязанности генерального директора АО «Авиакомпания «Якутия».10