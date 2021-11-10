В Айхальской больнице установят лифтовое оборудование

Глава региона Айсен Николаев в ходе рабочего визита в посёлок Айхал уделил особое внимание городской больнице, располагающейся в приспособленном пятиэтажном здании бывшего общежития АК «АЛРОСА».

Главной проблемой в работе больницы на протяжении долгого времени является отсутствие лифтового оборудования, которое создаёт серьёзные неудобства не только для работников больницы, но, в первую очередь, для тяжёлых больных. А если учесть, что медперсонал больницы в основном состоит из женщин, то доставить больного даже на второй этаж становится весьма проблематичной.

Глава республики Айсен Николаев осведомлён об этой проблеме айхальцев, поэтому по итогам посещения городской больницы он поручил Министерству строительства провести изыскательные работы для последующей установки лифта. «В пятиэтажном здании нет лифтового оборудования, пациентов, перенёсших операции медперсонал вынужден поднимать на пятый этаж по лестнице, это неприемлемо. Министерство строительства республики получило задание провести изыскания и подготовить проект, который, уверен, при содействии компании «АЛРОСА» будет реализован. Тогда жители Айхала смогут получать качественную медицинскую помощь в новом формате», — подчеркнул Ил Дархан.

Что касается медицинского оснащения, в рамках мероприятий Десятилетия здоровья, объявленного главой республики Айсеном Николаевым, в ближайшие годы Айхальскую больницу ожидают серьёзные преобразования. Большим подспорьем в этой работе послужит трёхстороннее Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, подписанное между Правительством Якутии, администрацией Мирнинского района и компанией «АЛРОСА».

По региональному проекту «Детское здравоохранение» больница обеспечена портативным УЗИ-аппаратом, электрокардиографом и оборудованием для офтальмологического кабинета.

В период пандемии благодаря поддержке компании «АЛРОСА» на базе больницы Айхала открыта ПЦР-лаборатория, которая за сутки проводит по 100 исследований на коронавирусную инфекцию.

Медицинский персонал и жители посёлка Айхал выражают большую благодарность руководству и правительству Якутии, Министерству здравоохранения республики, руководству компании «АЛРОСА» за поддержку системы здравоохранения Мирнинского района.

«Глава республики Айсен Николаев каждый свой приезд в наш район уделяет большое внимание системе здравоохранения, обязательно посещает больницы и напрямую общается с врачами и медицинским персоналом, узнает о состоянии текущих дел из первых уст. Благодаря этому все возникающие проблемные вопросы принимаются в работу и оперативно решаются», — отмечает исполняющая обязанности главного врача Айхальской городской больницы Лариса Куранова.