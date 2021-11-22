В Айхале продали по Whatsapp 25 кг «виртуальной» красной икры

33-летняя жительница п. Айхал стала жертвой мошенников при покупке икры. Женщина в мессенджере «WhatsApp» увидела объявление о продаже свежей красной икры по привлекательной цене. Связавшись с «продавцом», она договорилась о покупке 25 килограмм икры и перевела в качестве предоплаты 20 тысяч рублей. Однако обещанный товар так и не получила.

Уважаемые жители республики! Как правило, в преддверии праздников активность мошенников значительно возрастает. Чтобы предновогоднее настроение не омрачилось потерей финансов, просим соблюдать следующие рекомендации: