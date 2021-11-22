В Айхале продали по Whatsapp 25 кг «виртуальной» красной икры
33-летняя жительница п. Айхал стала жертвой мошенников при покупке икры. Женщина в мессенджере «WhatsApp» увидела объявление о продаже свежей красной икры по привлекательной цене. Связавшись с «продавцом», она договорилась о покупке 25 килограмм икры и перевела в качестве предоплаты 20 тысяч рублей. Однако обещанный товар так и не получила.
Уважаемые жители республики! Как правило, в преддверии праздников активность мошенников значительно возрастает. Чтобы предновогоднее настроение не омрачилось потерей финансов, просим соблюдать следующие рекомендации:
- совершайте покупки только в проверенных интернет — магазинах;
- при приобретении товара через интернет внимательно проверяйте доменное имя ресурса, изучайте отзывы в форумах. Слишком низкие цены должны настораживать всегда;
- не доверяйте сообщениям, объявлениям с дешевыми ценами;
- не переходите по ссылкам и не вводите на сомнительных сайтах данные своих банковских карт, СМС-коды;
- не отвечайте на звонки с незнакомых номеров;
- не поддавайтесь на слова «акция», «количество ограничено», «ликвидация товара» и т.д.;
- не верьте рекламам и незнакомцам, предлагающим быстрое обогащение;
- не оформляйте кредиты под диктовку преступников, которые представляются якобы работниками банков, сотрудниками правоохранительных органов (МВД, ФСБ, Прокуратура, Следственный комитет);
- не сообщайте никому реквизиты своих банковских карт и коды из СМС.
Фото: ЯСИА
Источник: ОМВД России по Мирнинскому району
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