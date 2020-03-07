В Айхале легковушка врезалась в большегруз

6 марта в 16:25 в п. Айхал на перекрестке ул. Промышленная и Корнилова водитель автомашины «МАЗ-64229» не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла Филдер».

В результате ДТП девушка — водитель легковушки получила различные ушибы, у её пассажира (мужчины 1988 года рождения) медики диагностировали закрытый перелом грудной клетки. В момент аварии он не был пристегнут ремнём безопасности. Освидетельствование не выявило у автомобилистов факта употребления алкогольных напитков.

Со слов водителя большегруза, транспортное средство занесло на встречную полосу движения при торможении на скользкой дороге.

Уважаемые водители! В условиях гололеда, в первую очередь, необходимо соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию.

На скользкой и заснеженной дороге следует избегать резких манёвров.