В агрошколе Чурапчинского улуса посадят 3 га капусты

Развитие организованного сельского хозяйства в виде кооперативов, фермерско-крестьянских хозяйств, предпринимательства в этой сфере, а также поддержка развития агрошкол в Чурапчинском улусе на особом контроле.

Мындагайская агропрофилированная средняя школа — одна из успешных точек роста в экономическом плане и в воспитании человека труда. У школы есть свои сельскохозяйственные наделы. Весной засевают капусту, зерновые. Есть огромная пришкольная теплица, где выращивают огурцы и помидоры. В школе учатся 116 детей. Она носит имя первого якутянина, ставшего Героем труда — Романа Константинова, уроженца села Мындагай. Учебное заведение стало в 2004 году агрошколой, в основу легла методика учителя-новатора Николая Протодьяконова. Агрошкола ежегодно удостаивается наград в республиканских смотрах-конкурсах деятельности агропрофилированных школ республики.

На днях кооператив «Эйгэ» при агрошколе посеяла семена капусты на рассаду.

«Работниками кооператива посеяны семена капусты «Ринда» и «Слава». У них теплица на 600 кв.м. Данная рассада рассчитана на 3 гектара урожая», — делится главный агроном управления сельского хозяйства улуса Марианна Пермякова.

Во всех вопросах помогает Агентство по развитию сельских территорий Чурапчинского улуса. Этот проект инициирован главой улуса Андреем Ноговицыным и помогает аграриям в сфере консалтинговых услуг по финансовому, юридическому, бизнес-планированию и IT сопровождению сельхозтоваропроизводителей и крестьянских хозяйств улуса. Цель Агентства является помощь сельхозтоваропроизводителям, крупным хозяйствам, фермерским, личным подсобным хозяйствам получить максимальные доходы. Проект основан на новом законе по сельскому хозяйству и тех новых возможностях, которые даны местному самоуправлению в сельском хозяйстве.