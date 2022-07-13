В АГИКИ завершился первый сезон детского летнего лагеря

В Арктическом государственном институте культуры и искусств 9 июля состоялось закрытие первого сезона Летней творческой школы «Хочу в АГИКИ!», которая прошла с 28 июня по 8 июля.

За две насыщенные недели вместе с креативными наставниками (Сардааной Охлопковой, Дианой Александровой, Айталиной Борисовой, Самбажыком Сандаком, Айастааном Бороновым, Натальей Даниловой, Снежаной Бурцевой, Ингой Слепцовой и Зинаидой Семеновой) дети приобрели знания и навыки по восьми творческим направлениям

актерскому мастерству,

хореографии,

моделингу,

живописи и графике,

фортепиано,

блокфлейте,

вокалу и сценической речи.

Занятия проводились отдельно для младшей и старшей групп от 7 до 17 лет, в индивидуальном и групповом форматах с предоставлением всех необходимых инструментов и материалов. В программу творческой школы также было включено бесплатное питание и развлекательная программа, включающая выезд в Национальный художественный музей и Парк культуры и отдыха.

По итогам Летней творческой школы «Хочу в АГИКИ!», состоялся отчетный концерт и выставка работ по живописи и графике. Все участники школы были награждены памятными сертификатами.

Второй сезон Летней творческой школы «Хочу в АГИКИ!» состоится с 18 по 30 июля.

Запись по тел. +7 968 151-06-66.