В АГИКИ завершился первый сезон детского летнего лагеря
В Арктическом государственном институте культуры и искусств 9 июля состоялось закрытие первого сезона Летней творческой школы «Хочу в АГИКИ!», которая прошла с 28 июня по 8 июля.
За две насыщенные недели вместе с креативными наставниками (Сардааной Охлопковой, Дианой Александровой, Айталиной Борисовой, Самбажыком Сандаком, Айастааном Бороновым, Натальей Даниловой, Снежаной Бурцевой, Ингой Слепцовой и Зинаидой Семеновой) дети приобрели знания и навыки по восьми творческим направлениям
- актерскому мастерству,
- хореографии,
- моделингу,
- живописи и графике,
- фортепиано,
- блокфлейте,
- вокалу и сценической речи.
Занятия проводились отдельно для младшей и старшей групп от 7 до 17 лет, в индивидуальном и групповом форматах с предоставлением всех необходимых инструментов и материалов. В программу творческой школы также было включено бесплатное питание и развлекательная программа, включающая выезд в Национальный художественный музей и Парк культуры и отдыха.
По итогам Летней творческой школы «Хочу в АГИКИ!», состоялся отчетный концерт и выставка работ по живописи и графике. Все участники школы были награждены памятными сертификатами.
Второй сезон Летней творческой школы «Хочу в АГИКИ!» состоится с 18 по 30 июля.
Запись по тел. +7 968 151-06-66.
+7 (999) 174-67-82
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