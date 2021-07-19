В АГИКИ состоялся летний лагерь для будущих актеров и дизайнеров

В АГИКИ 16 июля состоялось закрытие традиционной Летней мастерской для детей, которая в этом году была поделена на два потока — по актёрскому мастерству и дизайну. Напомним, мастерская в форме летнего лагеря стартовала 5 июля.

Как рассказала руководитель Летней мастерской АГИКИ Наталья Саньяхова, набор детей по направлению «Дизайн» проходил среди возрастной группы 11-16 лет, а по «Актёрскому мастерству» — 7-12 лет. Помимо основных занятий — хореография, живопись, графика, дизайн, пластика, сценическая речь, актерское мастерство и другие, преподаватели предлагали ребятам освоить и другие полезные навыки в современном мире информационных технологий. Компетентные преподаватели вуза помогали участникам мастерской ознакомиться с основами личного брендинга, фотографирования и SMM.

«Ребятам понравилось быть частью нашей Летней мастерской. Хоть она и носила образовательный характер, но мы с командой старались сделать это с частичкой веселья. Все же на дворе лето, каникулы и это время необходимо проводить весело. Как говорится, весело, но с пользой», — говорит Наталья Саньяхова. Она отметила, что все мероприятия проходили с учётом соблюдения санитарных норм — преподаватели и студенты-вожатые прошли вакцинацию от COVID-19, сдавали ПЦР-тесты, социальная дистанция и масочный режим. В качестве вожатых выступили студенты 1 курса кафедры культурологии и социально-культурной деятельности, прошедшие в рамках мастерской ознакомительную практику.

Осваивать необходимые знания и навыки детям помогали доценты кафедры живописи и графики института, члены Союза художников России Туяра Шапошникова и Елена Атласова, доцент кафедры культурологии и социально-культурной деятельности, кандидат педагогических наук Галина Карасева и другие преподаватели вуза, являющиеся большими профессионалами в своей отрасли.

Итогом мастерской стала большая выставка участников направления «Дизайн» в стенах АГИКИ и показ нескольких инсценировок по знаменитым и любимым сказкам. «Выставка у нас прошла в Камерном зале вуза.

Картины получились яркими, запоминающимися и в ребятах есть задаток для оттачивания мастерства. Каждый ребёнок-актер нашёл своё место в постановках. Все ребята — молодцы. За небольшой промежуток времени они смогли подготовить на хорошем уровне ряд сценок с драматургическими, музыкальными и хореографическими элементами», — подчеркнула Саньяхова.

Родители участников Летней мастерской остались под большим впечатлением. Многие отметили, что их дети предстали перед ними в совершенно ином свете. «Я ни разу за две недели не услышала от ребёнка то, что она не хочет идти к вам. Все было на позитиве, чувствуется профессионализм руководителей и студентов. Сюрпризом оказался итоговый выпускной со сценками, которые дети нам представили. Я увидела свою дочь Анну совершенно другой. Имеет смысл задуматься о дальнейшем пребывании в школах дополнительного обучения на базе АГИКИ. Спасибо всем за позитив, энергетику, настрой и то, что смогли реально вложить в наших детей уверенность в себя, помочь им преодолеть трудности в принятии себя», — говорит мать юной Ани Светлана Благодатских.

Словами благодарности делится и мать Ульяны из направления по актёрскому мастерству Мария Турдыева: «Мы очень рады, что эти десять дней Ульяна провела в лагере. Она всегда возвращалась домой на позитиве, а также уставшая, что говорит не только о развлечениях, но и о труде и стараниях. Считаю, что перед школой это было очень полезное мероприятие. Знакомство, общение, работа в команде, общение со взрослыми, с педагогами. Поэтому говорим только спасибо и хотим осенью продолжить. Надеюсь, проект будет жить, так как необходим для многих детей».

Мать Айталины из «Дизайна» подчёркивает факт того, что лето необходимо проводить с пользой. «Айте очень понравилось. Особенно рисовать карандашом. Думаю, прошли очень полезные занятия, чем если бы она сидела в телефоне без дела. Поэтому большое спасибо всем преподавателям и организаторам за интересный проект», — говорит Анна Кардашевская.