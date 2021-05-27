В АГИКИ проведут курсы по игре на хомусе и горловому пению

В АГИКИ с 31 мая начнутся курсы повышения квалификации по обучению традиционным приемам игры на хомусе и горловому пению. Обучение будет вестись в дистанционном формате.

Как сообщает кафедра народной художественной культуры АГИКИ, курсы по игре на хомусе и горловому пению предназначены для тех, кто давно мечтал приобщиться к культуре и традициям своего народа, а также желающим повысить уровень своего мастерства. Продолжительность обоих курсов составит по 16 часов в течение нескольких дней, а стоимость — по 2500 рублей.

С 31 мая по 2 июня пройдут курсы по игре на якутском хомусе. Вести обучение будет студент 4 курса АГИКИ, лауреат многих региональных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов Дьулустаан Николаев. А уже с 3 по 5 июня начнутся курсы от мастера горлового пения из Алтая, также лауреата всероссийских и международных конкурсов, студента института Эркула Чулунова.

Для записи с указанием курсов необходимо обратиться по номеру: +7 (961) 868-89-11, а также +7 (967) 911-65-35.