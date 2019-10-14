В АГИКИ прошло посвящение в студенты

В этом году традиционный праздник посвящения в студенты АГИКИ прошел нетрадиционно. Во первых, площадка была совсем другая- стены музея-парка «Россия- моя история». Во-вторых, в посвящении принимали участие не только сами виновники праздника и их преподаватели, но и артисты якутской эстрады. В-третьих, ребята посвятили и ректора. Но обо всем по порядку.

Праздник посвящения прошел под названием “Первокурсник и фабрика искусств”. Студенты проявили недюжинные способности к креативу и творчеству.

Институт Арктики ежегодно дает путевку в профессию сотням молодых артистов, режиссеров, руководителей клубов и досуговых центроа, библиотекарей, музыкантов, продюсеров и менеджеров. В нем обучаются не только якутяне, но и жители из других регионов Сибири и Дальнего Востока. Ректор АГИКИ, кандидат педагогических наук Саргылана ИГНАТЬЕВА вручила первокурсникам заветные студенческие билеты. И кстати, в образе профессора из Дамблдора, который придумали ей новоиспеченные студенты.

“ Все группы отлично подготовились, проявили креативность, показали свой талант. Студсовет и молодежный театр “Туйэркэн” при институте в организации посвящения постарались на славу. Молодцы! А мой образ “Профессора” для вручения студенческих билетов продумали студенты. С каждым разом убеждаюсь, что наша молодежь-это суперталанты и патриоты! Они смогут создать креативную индустрию и участвовать в продвижении новой Якутии и России!”- так прокомментировала ректор праздник первокурсников.

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Обучаясь в АГИКИ, студенты прямо в процессе обучения могут уже работать в своих направлениях. Например, студенты кафедры театрального искусства АГИКИ сегодня уже составляют творческий костяк многих театров. Начало сезона в театре Эстрады ознаменовалось переездом в обновленное и переданное им здание. На открытии сезона во время мюзикла “Чудный костюм” в постановке директора театра Татьяны ЧАРАНСКОЙ среди исполнителей основных ролей преподаватели АГИКИ с гордостью увидели своих выпускников Карину ТАБАРОВУ, Валерия САВВИНОВА, Василия СОРОКИНА- АЙГЫЛААНА, а также студентов 4 курса Людмилу ГРЯЗНУХИНУ и Ивана КОНСТАНТИНОВА. Также много выпускников АГИКИ сегодня работает в театре Олонхо, ТЮЗе, есть они и в труппе Саха театра и других театров республики.

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Новый сезон открывается не только в театрах , но и в их кузнице- Арктическом государственном институте культуры и искусств. Желаем в этом году всем студентам новых открытий, новых впечатлений и достижений !