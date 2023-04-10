10.04.2023
15:01
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Финансы
В АГИКИ представили собственные курсы по криптовалютам и блокчейну
Научно-творческий бизнес-инкубатор АГИКИ представил курсы по криптовалютам и блокчейну — впервые в Якутии. Курсы предназначены для тех, кто хочет разобраться в мире криптовалют и блокчейна и заработать на них.
На курсах расскажут про технологию блокчейна, основные принципы работы криптовалюты, покажут, как использовать их в своей жизни.
«У вас будет возможность на практике изучить и использовать криптовалюты, чтобы научиться зарабатывать на них. Мы расскажем вам о торговле криптовалютой и об опционах инвестирования, чтобы вы могли максимизировать свою прибыль», — говорит эксперт по блокчейну, преподаватель курса Федор Эверстов.
Начало курса — 15 апреля. Экспресс-программа длится две недели. Справки по телефону: 8924-590-85-55.
Источник: Пресс-служба АГИКИ
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