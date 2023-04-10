В АГИКИ представили собственные курсы по криптовалютам и блокчейну

Научно-творческий бизнес-инкубатор АГИКИ представил курсы по криптовалютам и блокчейну — впервые в Якутии. Курсы предназначены для тех, кто хочет разобраться в мире криптовалют и блокчейна и заработать на них.

На курсах расскажут про технологию блокчейна, основные принципы работы криптовалюты, покажут, как использовать их в своей жизни.

«У вас будет возможность на практике изучить и использовать криптовалюты, чтобы научиться зарабатывать на них. Мы расскажем вам о торговле криптовалютой и об опционах инвестирования, чтобы вы могли максимизировать свою прибыль», — говорит эксперт по блокчейну, преподаватель курса Федор Эверстов.

Начало курса — 15 апреля. Экспресс-программа длится две недели. Справки по телефону: 8924-590-85-55.



