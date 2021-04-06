В АГИКИ открыл свои двери «Кластер творческого развития для всей семьи»

Жители республики, а также все желающие усовершенствовать свои навыки и таланты! Для Вас Арктический государственный институт культуры и искусств открывает «Кластер творческого развития для всей семьи» и приглашает записаться и посетить занятия по интересующим курсам.

Реализуйте свои мечты, раскройте талант каждого члена семьи, обучившись современному эстрадному и академическому вокалу, игре на фортепиано и гитаре https://www.instagram.com/businessagiki_music, научитесь рисовать разными стилями или танцевать любые танцы мира!

Приобщайтесь к культуре якутского народа на онлайн курсах Лены Митрофановны Егоровой «Удьуор утумун уhугуннаран уhуйуу»

https://www.instagram.com/p/CMWPjgbnbzQ/?igshid=rwj7am8fmq1m

Поправить здоровье можно, сходив на фитнес по оригинальным научным методикам – «Arctic step», для старшего поколения – «Нейро-danse».

Кроме этого, кластер проводит под ключ любые (от небольших до крупных) культурно-массовые мероприятия: ысыахи, корпоративы, детские анимационные праздники, утренники, дни рождения, спектакли, семейные мероприятия и т.п.

Обучением занимаются профессиональные преподаватели, обучившие сотни студентов.

Работаем по всей республике.

Прошедшим курсы выдаются сертификаты. Действуют семейные, социальные и др. скидки.

Обучение проводится в оборудованных аудиториях, в самом центре Якутска на ул. Орджоникидзе, 4, здание АГИКИ (пл. Орджоникидзе).

Подробности по тел. 8 (914) 22-11-777 (Марина Ильинична)