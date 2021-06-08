В АГИКИ обучают школьников основам дизайна

В течение первой половины 2021 года школьники 8-10 классов города Якутска осваивали основы дизайна городской среды на базе АГИКИ. Отметим, что реализация курсов по дизайну городской среды состоялось в сотрудничестве вуза с Малой академией наук Республики Саха (Якутия) для выявления и поддержки талантливых детей.

Всего ребятам из школ города Якутска предстоит пройти курсы по пяти разделам. С января по июнь 2021 года участники курсов осваивали программу двух разделов по дизайну городской среды и изучали способы построения модульных сеток, учились создавать образные композиции на заданной плоскости, а также стилизовать природные формы. Все эти знания необходимы для выработки креативного и проектного мышления, подготовки к поступлению в специализированный вуз.

Занятия проходили в смешанной форме — очно и дистанционно, и основное внимание, конечно, уделялось практической части. Осваивать курс ребятам помогали преподаватели кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства, а также живописи и дизайна АГИКИ. Как отметили преподаватели, специализированные курсы по дизайну городской среды становятся неотъемлемой частью социально-экономического развития регионов благодаря формированию комфортной городской среды. Но для этого необходимы высококвалифицированные специалисты, обучение которых должно начинаться с раннего возраста.

«Творческая школа призвана выявлять новые таланты, помочь развитию творческих способностей юношества, стимулировать интерес к профессиональным занятиям в области дизайна, архитектурной среды и урбанистики, овладение основами проектирования в дизайне. Мы надеемся, что выпускники наших курсов смогут пополнить ряды тех людей, которые меняют облик настоящей Якутии, создавая ее будущее. Ведь уровень благоустройства определённого города значительно влияет на условия труда человека, качество его отдыха, а следом — на эффективность деятельности», — говорят преподаватели.

Обучение ребят продолжится осенью и завершится в декабре этого года. Им предстоит изучить пропорциональные отношения и масштабность элементов среды, основы архитектуры (стили, формы, аналоги и другое), а также начать проектировать малые архитектурные формы в городе. По окончанию курсов ребята получат соответствующие уровню освоения программы сертификаты, которые смогут им принести дополнительные баллы при поступлении в АГИКИ.

«Благодаря курсам я поближе познакомилась с основами дизайна и приобрела весьма полезные навыки. Было интересно, так как дисциплины, которые нам преподавали, косвенно связаны с моей будущей профессией. Хочу стать графическим дизайнером. Правда во время обучения хотелось, чтобы увеличили количество занятий в неделю», — говорит Нарыйаана Парникова (10 класс) из Якутского городского лицея.

Со своей однокурсницей солидарен ученик 8 класса СОШ №15 города Якутска Николай Сюткин: «Времени для изучения материалов курсов было недостаточно. Его должно быть больше. Курсы очень полезные и помогли мне получить базовые знания о дизайне городской среды, что несомненно поможет мне в выборе будущей профессии. Хочется в нашем городе перемен. Вообще, городская среда в Якутске развита неплохо, но внешний вид портится за счёт большого количества рекламы. Мало мест для отдыха населения».