В АГАТУ «высадился» экспресс-десант журналистов

Сегодня в АГАТУ в рамках приемной кампании состоялся экспресс-десант СМИ с участием журналистов республиканских изданий, телевидения и радиовещания. Участие приняли телеканалы НВК «Саха», Якутия24, ГТРК «Вести — Саха», Радио России, радио Тэтим – НВК «Саха», сайты ЯСИА, ДИ «Кэскил», газеты «Саха сирэ», «Якутия», «Ил тумэн».

Темой экспресс-десанта послужило открытие новых специальностей АГАТУ, таких как «Поварское и кондитерское дело» (на базе 9 класса), а также с 2020 года в университете проходит набор по новым программам «Электроэнергетика и электротехника», «Теплоэнергетика и теплотехника» и «Информационные технологии и программирование». Данные образовательные направления и были презентованы во время встречи с журналистами в формате дегустационной выставки колледжа технологий и управления, кроме этого организована презентация компетенций инженерного факультета на цифровом полигоне агророботов.

Приглашенными гостями по направлению «Поварское и кондитерское дело» выступили глава представительства федерации рестораторов и отельеров России в Республике Саха (Якутия) Татьяна Тымырова, а также руководитель сети ресторанов города Якутска, ресторатор Иннокентий Лукин вместе с су-шефом ресторана высокой кухни «Аврора» Денисом Бурцевым.

С презентацией новых направлений выступили директор колледжа технологий и управления Наталья Яковлева и методист, преподаватель технологических дисциплин Мария Местникова.

На цифровой площадке инженерного факультета свою деятельность представили проректор по цифровизации АГАТУ Николай Потапов, учебный мастер кафедры «Энергообеспечение в АПК» Константин Горохов, лаборант кафедры «Информационные и цифровые технологии» Семен Иванов, доцент кафедры «Энергообеспечение в АПК» Чингис Машиев.

Напомним, что АГАТУ в этом году получил новые лицензии на ведение образовательных программ, благодаря которым молодое поколение якутян имеет прекрасную возможность получить конкурентоспособные профессии. Приглашаем в наш университет!