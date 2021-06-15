В АГАТУ стартовал прием документов от абитуриентов!

Сегодня, 15 июня, начался прием заявлений от абитуриентов по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования на новый учебный год.

Какие документы нужны для поступления?

1. Заявление

2. Диплом /аттестат

3. Фото 3х4 см.- 4 шт.

4. Результат ФЛГ

5. Копия паспорта

6. СНИЛС

7. Медицинская справка Ф086-у (только по направлениям/специальностям ВО – Ветеринария; Агроинженерия; Технология продукции и организация общественного питания; Электроэнергетика и электротехника; Теплоэнергетика и теплотехника; Продукты питания животного происхождения).

До какого числа можно подать документы?

Окончание приема на высшее образование (бакалавриат и специалитет) 29 июля 2021 г. для поступающих по результатам ЕГЭ в рамках КЦП (рез. ЕГЭ 2017-2021 гг.). 15 июля 2021 г. для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых АГАТУ самостоятельно в рамках КЦП (выпускники СПО/НПО, дети-инвалиды, иностранцы). Вступительные испытания с 16 по 25 июля 2021 г. Издание приказов о зачислении: 6 августа 2021 г. — в пределах квот, 17 августа 2021 г. — основные конкурсные места.

Окончание приема на высшее образование (магистратура) 10 августа 2021 г. Срок завершения вступительных испытаний — 15 августа 2021 г. Издание приказов о зачислении 18 августа 2021 г.

Окончание приема на СПО 15 августа 2021 г. Издание приказов о зачислении 20 августа 2021 г.

Как будет осуществляться подача документов?

Приёмная кампания принимает документы в очном и дистанционном формате, в том числе через сайт www.agatu.ru раздел «Поступить» и Госуслуги с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Новые условия делают Приёмную кампанию 2021 года наиболее доступной для всех жителей нашей республики, особенно для абитуриентов из дальних северных улусов, которым теперь для поступления в вуз не придётся тратить средства на перелёты.

Сколько мест для поступления в нынешнем году?

Университет в этом году планирует принять 1300 студентов, в том числе 903 на бюджетные места по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, из них на высшее образование – 773, на среднее профессиональное образование – 130; 377 мест на коммерческий прием.

А на целевое обучение, сколько мест выделено?

Всего выделено 112 целевых мест.

Минимальное количество баллов ЕГЭ сколько составляет?

Обязательные: русский язык – 36 б., математика – 27 б. или биология – 36 б.

По выбору: Физика – 36 б., Информатика — 40 б., Обществознание – 42 б., История – 32 б., Химия – 36 б., Информатика и ИКТ– 40 б., Иностранный язык – 22 б.

Адрес: 677007, г. Якутск, ш. Сергеляхское 3 км., д.3, ГУЛК, каб. 2.123, 2.124.

Телефон: +7(968)154-49-82, +7(4112)507-976.

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Сайт: agatu.ru раздел «Абитуриенту».

Эл.почта: abiturient@agatu.ru.